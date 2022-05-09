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В гагаузской автономии Молдавии разрешили ношение георгиевской ленты 9 мая - РИА Новости, 09.05.2022
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В гагаузской автономии Молдавии разрешили ношение георгиевской ленты 9 мая
В гагаузской автономии Молдавии разрешили ношение георгиевской ленты 9 мая - РИА Новости, 09.05.2022
В гагаузской автономии Молдавии разрешили ношение георгиевской ленты 9 мая
Народное собрание Гагаузии (НСГ) на ночном заседании приняло решение, которое позволяет жителям автономии Молдавии в День Победы 9 мая носить георгиевские... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T00:34
2022-05-09T00:53
день победы — 2022
в мире
молдавия
гагаузия
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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Народное собрание Гагаузии (НСГ) на ночном заседании приняло решение, которое позволяет жителям автономии Молдавии в День Победы 9 мая носить георгиевские ленты, заявил заместитель председателя законодательного органа Георгий Лейчу.В Молдавии использование георгиевской ленты запрещено законодательно, однако в Гагаузии, наоборот, власти не только не препятствуют ее использованию, но и всячески поощряют. В конце апреля гагаузский парламент принял законопроект, который разрешает использовать георгиевскую ленту на территории автономии. Апелляционная палата Комрата по запросу государственной канцелярии заочно приостановила действие этого законопроекта,Депутаты НСГ собрались на экстренное заседание в ночь на понедельник, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.По его словам, решение было принято для того, чтобы жители Гагаузии в День Победы могли носить георгиевские ленты. Он отметил, что эту инициативу единогласно поддержали все депутаты. А решение суда приостановить разрешение ленты на постоянной основе будет опротестовано."Мы принимаем это решение всего на один день — 9 мая, мы рассчитываем, что суды признают законным и прежнюю инициативу, разрешая носить этот символ все время. Для всего общества было очевидно, что смысл законов о запрете георгиевской ленты был в разделении общества, этот символ в Молдавии носили только для того, чтобы отметить доблесть наших солдат в Великой Отечественной войне", - добавил Лейчу.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220509/shestvie-1787571134.html
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в мире, молдавия, гагаузия
00:34 09.05.2022 (обновлено: 00:53 09.05.2022)
 
В гагаузской автономии Молдавии разрешили ношение георгиевской ленты 9 мая

Парламент гагаузской автономии Молдавии разрешил ношение георгиевской ленты 9 мая

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Георгиевская ленточка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Народное собрание Гагаузии (НСГ) на ночном заседании приняло решение, которое позволяет жителям автономии Молдавии в День Победы 9 мая носить георгиевские ленты, заявил заместитель председателя законодательного органа Георгий Лейчу.
В Молдавии использование георгиевской ленты запрещено законодательно, однако в Гагаузии, наоборот, власти не только не препятствуют ее использованию, но и всячески поощряют. В конце апреля гагаузский парламент принял законопроект, который разрешает использовать георгиевскую ленту на территории автономии. Апелляционная палата Комрата по запросу государственной канцелярии заочно приостановила действие этого законопроекта,
Депутаты НСГ собрались на экстренное заседание в ночь на понедельник, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
"НСГ принимает постановление: разрешить на территории автономного образования Гагаузии при проведении массовых мероприятий в рамках празднования Дня памяти Победы 9 мая 2022 года использование двух, трех и более цветных ленточек, включая черные и оранжевые цвета. Постановление вступает в силу в день принятия", - заявил Лейчу.
По его словам, решение было принято для того, чтобы жители Гагаузии в День Победы могли носить георгиевские ленты. Он отметил, что эту инициативу единогласно поддержали все депутаты. А решение суда приостановить разрешение ленты на постоянной основе будет опротестовано.
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"Мы принимаем это решение всего на один день — 9 мая, мы рассчитываем, что суды признают законным и прежнюю инициативу, разрешая носить этот символ все время. Для всего общества было очевидно, что смысл законов о запрете георгиевской ленты был в разделении общества, этот символ в Молдавии носили только для того, чтобы отметить доблесть наших солдат в Великой Отечественной войне", - добавил Лейчу.
В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.
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