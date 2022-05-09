https://ria.ru/20220509/natsionalisty-1787629955.html

ВС России уничтожили до 350 украинских националистов

ВС России уничтожили до 350 украинских националистов - РИА Новости, 09.05.2022

ВС России уничтожили до 350 украинских националистов

Ракетными войсками и артиллерией РФ уничтожены пусковая установка ЗРК "С-300" и четыре установки РСЗО "Смерч", также поражены восемь пунктов управления... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:47

2022-05-09T12:47

2022-05-09T12:54

специальная военная операция на украине

украина

зрк с-300

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ракетными войсками и артиллерией РФ уничтожены пусковая установка ЗРК "С-300" и четыре установки РСЗО "Смерч", также поражены восемь пунктов управления украинских войск, 26 артиллерийских подразделений и 211 скоплений живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены восемь пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 350 националистов, выведены из строя 56 единиц военной техники. Также в районе Богодухова уничтожены четыре украинские установки реактивных систем залпового огня "Смерч" и одна пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/chelovechnost-1787542611.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, зрк с-300, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)