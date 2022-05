https://ria.ru/20220509/napadenie-1787674882.html

Эксперт назвал нападение на посла России в Польше результатом пропаганды

Эксперт назвал нападение на посла России в Польше результатом пропаганды

2022-05-09T17:40

сергей андреев

польша

оон

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Нападение на российского посла в Варшаве – результат антироссийской пропаганды, которую все время подогревают польские власти на официальном уровне, заявил РИА Новости бывший замгенсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили его красным сиропом во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве."Это показатель того состояния, которое подогревают все время на официальном уровне, результат антироссийской пропаганды и антироссийских действий, в этом, конечно, прежде всего, следует считать виноватыми власти, которые допускают подобного рода действия. Посол - это представитель государства, то есть это была атака на наше государство в Польше", - сказал Орджоникидзе.Он добавил, что каждый раз, когда происходят нападения на послов, это - по политическим мотивам. "Так это было и с убийством нашего посла в Турции Карлова, и нападения на здания посольств, а теперь - и лично на самого посла. Это даже не попустительство, а создание атмосферы, которая способствовала совершению таких противоправных действий", - добавил собеседник агентства.Он вспомнил об аналогичном инциденте с советским послом. "Мы сидели в Совете Безопасности еще в советские времена, тогда по алфавиту мы сидели рядом с американцами, и к нам прорвались какие-то анархисты, они облили красной краской американского посла и нашего посла, я сидел рядом. Была такая же ситуация. Американский посол сразу же убежал, а наш посол Олег Александрович Трояновский гордо вышел. Его обступили журналисты, а с него все течет, ужас, спрашивают, как он прокомментирует, и тогда он сказал им Better red than dead (Лучше быть красным, чем мертвым). Это была поговорка времен холодной войны, которую он переиначил (Better dead than red - Лучше быть мёртвым, чем красным - название статьи британского общественного деятеля Бертрана Рассела о политике холодной войны - ред.), так что он держал удар очень здорово", - рассказал бывший заместитель генсека ООН."Думаю, что и наш посол в Польше будет держать удар. Наши послы - люди весьма квалифицированные, они призваны защищать интересы нашего государства на международной арене, что они и делают успешно. И этому не помешают атаки такого рода, краски или выкрикивания оскорбительных лозунгов. Это не может помешать деятельности наших дипломатов", - заключил Орджоникидзе.

