Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла России - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220509/napadenie-1787661076.html
Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла России
Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла России - РИА Новости, 09.05.2022
Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла России
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский попытался оправдать нападение на посла России Сергея Андреева в понедельник в Варшаве. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:50
2022-05-09T17:47
в мире
сергей андреев
польша
варшава
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787652021_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe7faced87eef2dddd33856d5a160148.jpg
ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский попытался оправдать нападение на посла России Сергея Андреева в понедельник в Варшаве.В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Позже посол уточнил, что это был сироп."Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны", - написал Каминьский в Twitter.Он отметил, что "польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве".В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении нескольких дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги.Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией. Рядом завязалось несколько потасовок. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу, и посол с сопровождающими покинули место нападения.Российская дипмиссия в День победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревалась провести акцию "Бессмертный полк" и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат, соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы. При этом в посольстве РФ проинформировали, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также акции "Бессмертный полк".В связи с произошедшим МИД России заявил, что добивается от польской стороны, чтобы соответствующие меры после нападения на российского посла были приняты сегодня же. Также российский МИД потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.Следственный комитет России, в свою очередь, заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/protest-1787656978.html
https://ria.ru/20220509/provokatsiya-1787657078.html
https://ria.ru/20220509/posol-1787652055.html
польша
варшава
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787652021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_806206bd02cd8be4fce85fef496ffbed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей андреев, польша, варшава, россия
15:50 09.05.2022 (обновлено: 17:47 09.05.2022)
 
Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла России

Глава МВД Польши Каминьский попытался оправдать нападение на российского посла Андреева

© AP Photo / Maciek LuczniewskiНападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве
Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Maciek Luczniewski
Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский попытался оправдать нападение на посла России Сергея Андреева в понедельник в Варшаве.
В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Позже посол уточнил, что это был сироп.
"Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны", - написал Каминьский в Twitter.
Он отметил, что "польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве".
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 15:24
Посольство России в Варшаве заявило протест МИД Польши
В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении нескольких дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги.
Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией. Рядом завязалось несколько потасовок. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу, и посол с сопровождающими покинули место нападения.
Российская дипмиссия в День победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревалась провести акцию "Бессмертный полк" и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат, соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы. При этом в посольстве РФ проинформировали, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также акции "Бессмертный полк".
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 15:24
Косачев назвал нападение на посла России в Польше "провокацией"
В связи с произошедшим МИД России заявил, что добивается от польской стороны, чтобы соответствующие меры после нападения на российского посла были приняты сегодня же. Также российский МИД потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.
Следственный комитет России, в свою очередь, заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 14:59
Посла России в Варшаве облили не краской, а сиропом
 
В миреСергей АндреевПольшаВаршаваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала