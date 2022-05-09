https://ria.ru/20220509/napadenie-1787661076.html

Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла России

Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла России - РИА Новости, 09.05.2022

Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла России

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский попытался оправдать нападение на посла России Сергея Андреева в понедельник в Варшаве. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:50

2022-05-09T15:50

2022-05-09T17:47

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ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский попытался оправдать нападение на посла России Сергея Андреева в понедельник в Варшаве.В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Позже посол уточнил, что это был сироп."Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны", - написал Каминьский в Twitter.Он отметил, что "польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве".В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении нескольких дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги.Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией. Рядом завязалось несколько потасовок. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу, и посол с сопровождающими покинули место нападения.Российская дипмиссия в День победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревалась провести акцию "Бессмертный полк" и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат, соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы. При этом в посольстве РФ проинформировали, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также акции "Бессмертный полк".В связи с произошедшим МИД России заявил, что добивается от польской стороны, чтобы соответствующие меры после нападения на российского посла были приняты сегодня же. Также российский МИД потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.Следственный комитет России, в свою очередь, заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/protest-1787656978.html

https://ria.ru/20220509/provokatsiya-1787657078.html

https://ria.ru/20220509/posol-1787652055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сергей андреев, польша, варшава, россия