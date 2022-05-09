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В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5959 человек - РИА Новости, 09.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220509/koronavirus-1787628816.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5959 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5959 человек - РИА Новости, 09.05.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5959 человек
За сутки в России выздоровели от коронавируса 5959 человек, это на 10,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:38
2022-05-09T12:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. За сутки в России выздоровели от коронавируса 5959 человек, это на 10,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 5959 человек, или на 10,8% меньше по сравнению с 8 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220508/koronavirus-1787453010.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:38 09.05.2022
 
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5959 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5959 человек

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОбход главного врача отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Обход главного врача отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Обход главного врача отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. За сутки в России выздоровели от коронавируса 5959 человек, это на 10,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 5959 человек, или на 10,8% меньше по сравнению с 8 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
Девушка в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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Иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19 в России
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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