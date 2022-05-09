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Глава Казахстана возложил цветы к мемориалу защитников Отечества - РИА Новости, 09.05.2022
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Глава Казахстана возложил цветы к мемориалу защитников Отечества
Глава Казахстана возложил цветы к мемориалу защитников Отечества - РИА Новости, 09.05.2022
Глава Казахстана возложил цветы к мемориалу защитников Отечества
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по случаю Дня Победы возложил цветы к мемориалу защитников Отечества в Нур-Султане и почтил память погибших в Великой... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:40
2022-05-09T09:40
день победы — 2022
в мире
казахстан
алма-ата
день победы
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НУР-СУЛТАН, 9 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по случаю Дня Победы возложил цветы к мемориалу защитников Отечества в Нур-Султане и почтил память погибших в Великой Отечественной войне героев минутой молчания, сообщила пресс-служба главы государства."Глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана" (Родина Мать) и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Затем духовой оркестр республиканской гвардии исполнил государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед верховным главнокомандующим вооруженными силами, ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны.В завершение церемонии Токаев провел беседу с ветеранами. Президент поздравил их с праздником великой Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба, информирует пресс-служба.В Казахстане в понедельник прошла онлайн-акция "Победители. Батырларга тагзым" (Поклонимся героям) в память об участниках Великой Отечественной войны, организованная на портале Tengrinews.kz. Акцию посвятили героям, чьи истории были присланы читателями в рамках проекта "Победители", запущенного в стране с 9 мая 2014 года. На сайте проекта опубликовано более 3,5 тысяч историй о ветеранах и тружениках тыла.В Алма-Ате акция "Батырларга тагзым" (Поклонимся героям), которая заменила ранее проводившиеся шествия "Бессмертного полка", состоялась в офлайн-формате. Колонна участников акции проследовала от Центрального парка культуры и отдыха до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев и возложила цветы к Вечному огню. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.В столице Казахстана вечером 9 мая запустят праздничный салют.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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в мире, казахстан, алма-ата, день победы
09:40 09.05.2022
 
Глава Казахстана возложил цветы к мемориалу защитников Отечества

Президент Казахстана Токаев возложил цветы к мемориалу защитников Отечества в Нур-Султане

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 9 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по случаю Дня Победы возложил цветы к мемориалу защитников Отечества в Нур-Султане и почтил память погибших в Великой Отечественной войне героев минутой молчания, сообщила пресс-служба главы государства.
"Глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана" (Родина Мать) и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
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Затем духовой оркестр республиканской гвардии исполнил государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед верховным главнокомандующим вооруженными силами, ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны.
В завершение церемонии Токаев провел беседу с ветеранами. Президент поздравил их с праздником великой Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба, информирует пресс-служба.
В Казахстане в понедельник прошла онлайн-акция "Победители. Батырларга тагзым" (Поклонимся героям) в память об участниках Великой Отечественной войны, организованная на портале Tengrinews.kz. Акцию посвятили героям, чьи истории были присланы читателями в рамках проекта "Победители", запущенного в стране с 9 мая 2014 года. На сайте проекта опубликовано более 3,5 тысяч историй о ветеранах и тружениках тыла.
В Алма-Ате акция "Батырларга тагзым" (Поклонимся героям), которая заменила ранее проводившиеся шествия "Бессмертного полка", состоялась в офлайн-формате. Колонна участников акции проследовала от Центрального парка культуры и отдыха до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев и возложила цветы к Вечному огню. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.
В столице Казахстана вечером 9 мая запустят праздничный салют.
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