https://ria.ru/20220509/kazakhstan-1787594700.html

Глава Казахстана возложил цветы к мемориалу защитников Отечества

Глава Казахстана возложил цветы к мемориалу защитников Отечества - РИА Новости, 09.05.2022

Глава Казахстана возложил цветы к мемориалу защитников Отечества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по случаю Дня Победы возложил цветы к мемориалу защитников Отечества в Нур-Султане и почтил память погибших в Великой... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:40

2022-05-09T09:40

2022-05-09T09:40

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НУР-СУЛТАН, 9 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по случаю Дня Победы возложил цветы к мемориалу защитников Отечества в Нур-Султане и почтил память погибших в Великой Отечественной войне героев минутой молчания, сообщила пресс-служба главы государства."Глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана" (Родина Мать) и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Затем духовой оркестр республиканской гвардии исполнил государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед верховным главнокомандующим вооруженными силами, ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны.В завершение церемонии Токаев провел беседу с ветеранами. Президент поздравил их с праздником великой Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба, информирует пресс-служба.В Казахстане в понедельник прошла онлайн-акция "Победители. Батырларга тагзым" (Поклонимся героям) в память об участниках Великой Отечественной войны, организованная на портале Tengrinews.kz. Акцию посвятили героям, чьи истории были присланы читателями в рамках проекта "Победители", запущенного в стране с 9 мая 2014 года. На сайте проекта опубликовано более 3,5 тысяч историй о ветеранах и тружениках тыла.В Алма-Ате акция "Батырларга тагзым" (Поклонимся героям), которая заменила ранее проводившиеся шествия "Бессмертного полка", состоялась в офлайн-формате. Колонна участников акции проследовала от Центрального парка культуры и отдыха до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев и возложила цветы к Вечному огню. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.В столице Казахстана вечером 9 мая запустят праздничный салют.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220507/arkhiv-1787408407.html

https://ria.ru/20220508/germaniya-1787502531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, алма-ата, день победы