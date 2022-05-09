Рейтинг@Mail.ru
В ООН не могут подтвердить эвакуацию всех гражданских лиц с "Азовстали" - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/evakuatsiya-1787689444.html
В ООН не могут подтвердить эвакуацию всех гражданских лиц с "Азовстали"
В ООН не могут подтвердить эвакуацию всех гражданских лиц с "Азовстали" - РИА Новости, 09.05.2022
В ООН не могут подтвердить эвакуацию всех гражданских лиц с "Азовстали"
ООН не может подтвердить, эвакуированы ли с завода "Азовсталь" все гражданские лица, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T19:50
2022-05-09T19:50
специальная военная операция на украине
оон
азовсталь
днр
донбасс
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_50e5e5898bfc2078ca6b07e47429dc8e.jpg
ООН, 9 мая – РИА Новости. ООН не может подтвердить, эвакуированы ли с завода "Азовсталь" все гражданские лица, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.Отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить, что с "Азовстали" эвакуированы все гражданские лица, Хак сказал: "Я не могу подтвердить это. Мы публиковали число людей, которых мы смогли эвакуировать. Мы определенно надеемся, что мы смогли вывезти всех. На данном этапе я не могу подтвердить, все ли это гражданские (с завода – ред.)".
https://ria.ru/20220507/evakuatsiya-1787441893.html
азовсталь
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_e801e0505dca4b41542d8a84105c386c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, азовсталь, днр, донбасс, лнр
19:50 09.05.2022
 
В ООН не могут подтвердить эвакуацию всех гражданских лиц с "Азовстали"

В ООН не могут подтвердить эвакуацию всех гражданских лиц с "Азовстали"

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 мая – РИА Новости. ООН не может подтвердить, эвакуированы ли с завода "Азовсталь" все гражданские лица, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
Отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить, что с "Азовстали" эвакуированы все гражданские лица, Хак сказал: "Я не могу подтвердить это. Мы публиковали число людей, которых мы смогли эвакуировать. Мы определенно надеемся, что мы смогли вывезти всех. На данном этапе я не могу подтвердить, все ли это гражданские (с завода – ред.)".
Автобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 21:48Специальная военная операция на Украине
В МО сообщили о завершении операции по эвакуации гражданских с "Азовстали"
 
Специальная военная операция на УкраинеООНАзовстальДНРДонбассЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала