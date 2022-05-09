https://ria.ru/20220509/evakuatsiya-1787689444.html
В ООН не могут подтвердить эвакуацию всех гражданских лиц с "Азовстали"
В ООН не могут подтвердить эвакуацию всех гражданских лиц с "Азовстали" - РИА Новости, 09.05.2022
В ООН не могут подтвердить эвакуацию всех гражданских лиц с "Азовстали"
ООН не может подтвердить, эвакуированы ли с завода "Азовсталь" все гражданские лица, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T19:50
2022-05-09T19:50
2022-05-09T19:50
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ООН, 9 мая – РИА Новости. ООН не может подтвердить, эвакуированы ли с завода "Азовсталь" все гражданские лица, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.Отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить, что с "Азовстали" эвакуированы все гражданские лица, Хак сказал: "Я не могу подтвердить это. Мы публиковали число людей, которых мы смогли эвакуировать. Мы определенно надеемся, что мы смогли вывезти всех. На данном этапе я не могу подтвердить, все ли это гражданские (с завода – ред.)".
https://ria.ru/20220507/evakuatsiya-1787441893.html
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оон, азовсталь, днр, донбасс, лнр
В ООН не могут подтвердить эвакуацию всех гражданских лиц с "Азовстали"
В ООН не могут подтвердить эвакуацию всех гражданских лиц с "Азовстали"