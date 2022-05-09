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Группу для выработки механизмов в валютном регулировании возглавит Орешкин - РИА Новости, 09.05.2022
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Группу для выработки механизмов в валютном регулировании возглавит Орешкин
Группу для выработки механизмов в валютном регулировании возглавит Орешкин - РИА Новости, 09.05.2022
Группу для выработки механизмов в валютном регулировании возглавит Орешкин
Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу для выработки новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах, соответствующее РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:10
2022-05-09T16:18
экономика
максим орешкин
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу для выработки новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов", - говорится в документе.Согласно документу, рабочую группу возглавит помощник президента России Максим Орешкин.
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экономика, максим орешкин, россия
16:10 09.05.2022 (обновлено: 16:18 09.05.2022)
 
Группу для выработки механизмов в валютном регулировании возглавит Орешкин

Президент Путин поручил создать группу для выработки механизмов в валютном регулировании

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Максим Орешкин на Московском финансовом форуме
Помощник президента РФ Максим Орешкин на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Максим Орешкин на Московском финансовом форуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу для выработки новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов", - говорится в документе.
Согласно документу, рабочую группу возглавит помощник президента России Максим Орешкин.
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