https://ria.ru/20220509/ekonomika-1787664640.html

Группу для выработки механизмов в валютном регулировании возглавит Орешкин

Группу для выработки механизмов в валютном регулировании возглавит Орешкин - РИА Новости, 09.05.2022

Группу для выработки механизмов в валютном регулировании возглавит Орешкин

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу для выработки новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах, соответствующее РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:10

2022-05-09T16:10

2022-05-09T16:18

экономика

максим орешкин

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу для выработки новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов", - говорится в документе.Согласно документу, рабочую группу возглавит помощник президента России Максим Орешкин.

https://ria.ru/20220430/rubl-1786288337.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, максим орешкин, россия