https://ria.ru/20220509/ekonomika-1787664640.html
Группу для выработки механизмов в валютном регулировании возглавит Орешкин
Группу для выработки механизмов в валютном регулировании возглавит Орешкин - РИА Новости, 09.05.2022
Группу для выработки механизмов в валютном регулировании возглавит Орешкин
Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу для выработки новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах, соответствующее РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:10
2022-05-09T16:10
2022-05-09T16:18
экономика
максим орешкин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749165880_0:146:2464:1532_1920x0_80_0_0_3b0717ba885b2f86ab067dc231964157.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу для выработки новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов", - говорится в документе.Согласно документу, рабочую группу возглавит помощник президента России Максим Орешкин.
https://ria.ru/20220430/rubl-1786288337.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749165880_0:0:2192:1643_1920x0_80_0_0_e39b82d04211836583be1549759d3e1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим орешкин, россия
16:10 09.05.2022 (обновлено: 16:18 09.05.2022)
Группу для выработки механизмов в валютном регулировании возглавит Орешкин
Президент Путин поручил создать группу для выработки механизмов в валютном регулировании