https://ria.ru/20220509/ekaterinburg-1787597967.html

В Екатеринбурге прошел военный парад Победы

В Екатеринбурге прошел военный парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022

В Екатеринбурге прошел военный парад Победы

Военный парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Центрального военного округа РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:01

2022-05-09T10:01

2022-05-09T10:01

день победы — 2022

екатеринбург

свердловская область

россия

центральный военный округ

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

т-34

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Военный парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО)."Военный парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился в центре уральской столицы на Площади 1905 года. В ходе военного парада 9 мая на брусчатку главной площади уральской столицы вышло около 2,5 тысячи человек и более 50 единиц современной и исторической боевой техники", - говорится в сообщении.В день Победы по главной площади Екатеринбурга торжественным маршем прошли парадные расчеты, представляющие управление штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, ветеранские объединения Свердловской области, мотострелковый полк танковой дивизии, железнодорожное соединение, подразделения Росгвардии, а также ГУ ФСИН по Свердловской области, Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России.Традиционно открывала торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Екатеринбургского Суворовского военного училища. Помимо пешего расчета, в параде Победы принимали участие экипажи современной и исторической военной техники, конные всадники в исторической военной форме кавалеристских частей Красной армии со знаменами соединений и воинских частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны на Урале.Возглавлял парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34 с бортовым номером 1-25. Боевая машина принимала участие в боевых действиях на Курской дуге, в освобождении Европы. В том числе вниманию представителей жителей и гостей уральской столицы была представлена подвижная автоэкпозиция, посвящённая основных вехам войны, а также впервые одна платформа, посвященная участию Вооруженных сил Российской Федерации в специальной военной операции на Украине, отмечает пресс-служба.В заключение парада военнослужащие роты почетного караула и музыканты военного оркестра продемонстрировали показательные выступление и плац-концерт.Всего к военному параду 9 мая в Екатеринбурге привлечены около 2,5 тысячи человек, в том числе около 1,5 тысячи от министерства обороны РФ, более 50 единиц военной техники, уточняет ЦВО.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220509/novosibirsk-1787583357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

екатеринбург, свердловская область, россия, центральный военный округ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), т-34, день победы, общество