В Екатеринбурге прошел военный парад Победы
В Екатеринбурге прошел военный парад в честь 77-й годовщины Победы
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоенная техника во время военного парада в Екатеринбурге
Военная техника во время военного парада в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Военный парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Военный парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился в центре уральской столицы на Площади 1905 года. В ходе военного парада 9 мая на брусчатку главной площади уральской столицы вышло около 2,5 тысячи человек и более 50 единиц современной и исторической боевой техники", - говорится в сообщении.
В день Победы по главной площади Екатеринбурга торжественным маршем прошли парадные расчеты, представляющие управление штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, ветеранские объединения Свердловской области, мотострелковый полк танковой дивизии, железнодорожное соединение, подразделения Росгвардии, а также ГУ ФСИН по Свердловской области, Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России.
Традиционно открывала торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Екатеринбургского Суворовского военного училища. Помимо пешего расчета, в параде Победы принимали участие экипажи современной и исторической военной техники, конные всадники в исторической военной форме кавалеристских частей Красной армии со знаменами соединений и воинских частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны на Урале.
Возглавлял парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34 с бортовым номером 1-25. Боевая машина принимала участие в боевых действиях на Курской дуге, в освобождении Европы. В том числе вниманию представителей жителей и гостей уральской столицы была представлена подвижная автоэкпозиция, посвящённая основных вехам войны, а также впервые одна платформа, посвященная участию Вооруженных сил Российской Федерации в специальной военной операции на Украине, отмечает пресс-служба.
В заключение парада военнослужащие роты почетного караула и музыканты военного оркестра продемонстрировали показательные выступление и плац-концерт.
Всего к военному параду 9 мая в Екатеринбурге привлечены около 2,5 тысячи человек, в том числе около 1,5 тысячи от министерства обороны РФ, более 50 единиц военной техники, уточняет ЦВО.
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