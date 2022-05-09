https://ria.ru/20220509/dushanbe-1787599927.html
Более полутора тысяч жителей Душанбе приняли участие в "Бессмертном полку"
Более полутора тысяч жителей Душанбе приняли участие в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2022
Более полутора тысяч жителей Душанбе приняли участие в "Бессмертном полку"
Более 1500 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в столице Таджикистана Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:13
2022-05-09T10:13
2022-05-09T10:13
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ДУШАНБЕ, 9 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Более 1500 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в столице Таджикистана Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.Последнее шествие проходило в 2019 году, тогда в акции приняли участие более 2 тысяч участников.Объявление об акции было размещено заранее в социальных сетях, разрешение на проведение "Бессмертного полка" было получено от столичной мэрии. Сегодня в парк Победы шли две колонны: одна на автобусах, организованных воинами-интернационалистами, другая с представителями общественности, научной интеллигенции, сотрудники российского и белорусского посольств, студенты, школьники которые шли к парку Победы пешком более трех километров, несмотря на 30-градусную жару.Среди участников акции, прошедших от начала шествия до Вечного огня в парке Победы был посол РФ Игорь Лякин-Фролов, который нес портрет своего отца-фронтовика и его супруга, в руках которой были портреты ее дедушек.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, таджикистан, в мире, душанбе
Более полутора тысяч жителей Душанбе приняли участие в "Бессмертном полку"
Более полутора тысяч жителей Душанбе приняли участие в акции "Бессмертный полк"
ДУШАНБЕ, 9 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Более 1500 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в столице Таджикистана Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Последнее шествие проходило в 2019 году, тогда в акции приняли участие более 2 тысяч участников.
Объявление об акции было размещено заранее в социальных сетях, разрешение на проведение "Бессмертного полка" было получено от столичной мэрии. Сегодня в парк Победы шли две колонны: одна на автобусах, организованных воинами-интернационалистами, другая с представителями общественности, научной интеллигенции, сотрудники российского и белорусского посольств, студенты, школьники которые шли к парку Победы пешком более трех километров, несмотря на 30-градусную жару.
Среди участников акции, прошедших от начала шествия до Вечного огня в парке Победы был посол РФ Игорь Лякин-Фролов
, который нес портрет своего отца-фронтовика и его супруга, в руках которой были портреты ее дедушек.