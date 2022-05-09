https://ria.ru/20220509/donbass-1787602964.html
Ополченцы Донбасса сражаются на своей земле, заявил Путин
Ополченцы Донбасса сражаются на своей земле, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
Ополченцы Донбасса сражаются на своей земле, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ополченцы Донбасса и российские военные сражаются на своей земле. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:27
2022-05-09T10:27
2022-05-09T11:45
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ополченцы Донбасса и российские военные сражаются на своей земле."Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле. Где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потёмкина, Суворова и Брусилова. Где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны, Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко", - сказал Путин на Параде Победы.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
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Выступление президента РФ Владимира Путина на Красной площади
Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде Победы. Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
2022-05-09T10:27
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PT11M03S
РИА Новости
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в мире, донбасс, россия, ссср, владимир путин
10:27 09.05.2022 (обновлено: 11:45 09.05.2022)
Ополченцы Донбасса сражаются на своей земле, заявил Путин
Президент Путин: ополченцы Донбасса и российские военные сражаются на своей земле