https://ria.ru/20220509/donbass-1787602683.html
Путин заявил, что ополченцы и военные в Донбассе сражаются за будущее
Путин заявил, что ополченцы и военные в Донбассе сражаются за будущее - РИА Новости, 09.05.2022
Путин заявил, что ополченцы и военные в Донбассе сражаются за будущее
Президент России Владимир Путин, обращаясь к военнослужащим, сказал, что они сражаются за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей родины. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:25
2022-05-09T10:25
2022-05-09T11:01
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к военнослужащим, сказал, что они сражаются за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей родины."С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом, так и сейчас в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины России", - сказал Путин на Параде Победы.Выступая с речью на параде Победы на Красной площади в Москве, глава государства обратился к ополченцам Донбасса, которые вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле."Обращаюсь сейчас к нашим Вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам", - сказал Путин.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/putin-1787601566.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам" – Путин обратился к ополченцам Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ополченцы Донбасса и российские военные сражаются на своей земле. "Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле. Где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потёмкина, Суворова и Брусилова. Где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны, Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко", - сказал Путин на Параде Победы.
2022-05-09T10:25
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PT0M42S
РИА Новости
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в мире, донбасс, россия, москва
10:25 09.05.2022 (обновлено: 11:01 09.05.2022)
Путин заявил, что ополченцы и военные в Донбассе сражаются за будущее
Президент Путин заявил, что ополченцы и военные в Донбассе сражаются за будущее