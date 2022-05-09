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Гостей парада Победы в Москве рассадили без соблюдения соцдистанции

Гостей парада Победы в Москве рассадили без соблюдения соцдистанции - РИА Новости, 09.05.2022

Гостей парада Победы в Москве рассадили без соблюдения соцдистанции

Рассадка гостей на параде Победы на Красной площади в Москве свободная, без строгого соблюдения социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:34

2022-05-09T10:34

2022-05-09T14:32

день победы — 2022

москва

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Рассадка гостей на параде Победы на Красной площади в Москве свободная, без строгого соблюдения социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости.Волонтёры помогли гостям парада сориентироваться, на какую трибуну проходить, и объявили, что рассадка свободная, приглашая занять любые свободные места.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Парадный расчет военнослужащих-женщин По Красной площади маршируют подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского. 2022-05-09T10:34 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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