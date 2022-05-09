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Гостей парада Победы в Москве рассадили без соблюдения соцдистанции
Гостей парада Победы в Москве рассадили без соблюдения соцдистанции - РИА Новости, 09.05.2022
Гостей парада Победы в Москве рассадили без соблюдения соцдистанции
Рассадка гостей на параде Победы на Красной площади в Москве свободная, без строгого соблюдения социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:34
2022-05-09T10:34
2022-05-09T14:32
день победы — 2022
москва
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Рассадка гостей на параде Победы на Красной площади в Москве свободная, без строгого соблюдения социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости.Волонтёры помогли гостям парада сориентироваться, на какую трибуну проходить, и объявили, что рассадка свободная, приглашая занять любые свободные места.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>
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Парадный расчет военнослужащих-женщин
По Красной площади маршируют подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского.
2022-05-09T10:34
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, день победы, видео
Гостей парада Победы в Москве рассадили без соблюдения соцдистанции
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Рассадка гостей на параде Победы на Красной площади в Москве свободная, без строгого соблюдения социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-05-09T10:34
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PT0M33S
10:34 09.05.2022 (обновлено: 14:32 09.05.2022)
Гостей парада Победы в Москве рассадили без соблюдения соцдистанции
Гостей парада Победы на Красной площади рассадили без соблюдения социальной дистанции