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Гостей парада Победы в Москве рассадили без соблюдения соцдистанции - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
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Гостей парада Победы в Москве рассадили без соблюдения соцдистанции
Гостей парада Победы в Москве рассадили без соблюдения соцдистанции - РИА Новости, 09.05.2022
Гостей парада Победы в Москве рассадили без соблюдения соцдистанции
Рассадка гостей на параде Победы на Красной площади в Москве свободная, без строгого соблюдения социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:34
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день победы — 2022
москва
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Рассадка гостей на параде Победы на Красной площади в Москве свободная, без строгого соблюдения социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости.Волонтёры помогли гостям парада сориентироваться, на какую трибуну проходить, и объявили, что рассадка свободная, приглашая занять любые свободные места.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Парадный расчет военнослужащих-женщин
По Красной площади маршируют подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского.
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москва, день победы, видео
Гостей парада Победы в Москве рассадили без соблюдения соцдистанции
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Рассадка гостей на параде Победы на Красной площади в Москве свободная, без строгого соблюдения социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-05-09T10:34
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10:34 09.05.2022 (обновлено: 14:32 09.05.2022)
 
Гостей парада Победы в Москве рассадили без соблюдения соцдистанции

Гостей парада Победы на Красной площади рассадили без соблюдения социальной дистанции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГости на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Гости на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Гости на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Рассадка гостей на параде Победы на Красной площади в Москве свободная, без строгого соблюдения социальной дистанции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Волонтёры помогли гостям парада сориентироваться, на какую трибуну проходить, и объявили, что рассадка свободная, приглашая занять любые свободные места.
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>
 
День Победы — 2022МоскваДень Победы
 
 
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