Аксенов поздравил россиян с Днем Победы
Аксенов: эмоции и благодарность в День Победы направлены ветеранам и военнослужащим
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Эмоции, благодарность и уважение в День Победы направлены в адрес ветеранов войны и военнослужащим России, участвующим в спецоперации на Украине, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Военная спецоперация проходит на Украине. Эмоции, благодарность, уважение и молитвы в этот день нашим военнослужащим, которые выполняют свой воинский долг. К сожалению, все пособники нацистов свои традиции бросать не хотят. Наша миссия, миссия России – бороться с таким вселенским злом… Все решения были справедливы и правильными. Освободим народ Донбасса и народ Украины. А нашим ветеранам низкий поклон, ныне живущим и вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений", - сказал Аксенов журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вчера, 08:00Пришло время повторить