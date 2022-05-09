https://ria.ru/20220509/aksenov-1787596744.html

Аксенов поздравил россиян с Днем Победы

Аксенов поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Аксенов поздравил россиян с Днем Победы

Эмоции, благодарность и уважение в День Победы направлены в адрес ветеранов войны и военнослужащим России, участвующим в спецоперации на Украине, сказал глава... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:53

2022-05-09T09:53

2022-05-09T09:53

день победы — 2022

сергей аксенов (политик)

россия

республика крым

день победы

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Эмоции, благодарность и уважение в День Победы направлены в адрес ветеранов войны и военнослужащим России, участвующим в спецоперации на Украине, сказал глава Крыма Сергей Аксенов."Военная спецоперация проходит на Украине. Эмоции, благодарность, уважение и молитвы в этот день нашим военнослужащим, которые выполняют свой воинский долг. К сожалению, все пособники нацистов свои традиции бросать не хотят. Наша миссия, миссия России – бороться с таким вселенским злом… Все решения были справедливы и правильными. Освободим народ Донбасса и народ Украины. А нашим ветеранам низкий поклон, ныне живущим и вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений", - сказал Аксенов журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220509/chelovechnost-1787542611.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей аксенов (политик), россия, республика крым, день победы