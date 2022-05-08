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В Приангарье бушуют 13 лесных пожаров - РИА Новости, 08.05.2022
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В Приангарье бушуют 13 лесных пожаров
В Приангарье бушуют 13 лесных пожаров - РИА Новости, 08.05.2022
В Приангарье бушуют 13 лесных пожаров
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в регионе действуют 13 лесных пожаров, их площади почти 700 гектаров. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:42
2022-05-08T11:43
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в регионе действуют 13 лесных пожаров, их площади почти 700 гектаров."На данный час в области действуют 13 лесных пожаров на общей площади 695,5 га в Тайшетском, Качугском, Нижнеудинском, Братском, Тулунском районах", - написал Кобзев в Telegram.Он отметил, что большая часть пожаров локализована, но везде ураганные ветра. В регионе усилено патрулирование пожароопасных мест, работают 288 человек, 17 стационарных постов, 96 групп, сотрудники лесничеств."По всем районам, где сложная ситуация, актуализированы запасы кислорода, средств индивидуальной защиты, назначены дополнительные бригады скорой помощи, подготовлен коечный фонд для оперативного разворачивания в случае необходимости", - добавил Кобзев.В субботу в Иркутской области введен режим ЧС.
https://ria.ru/20220508/irkutsk-1787461744.html
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иркутская область, происшествия
11:42 08.05.2022 (обновлено: 11:43 08.05.2022)
 
В Приангарье бушуют 13 лесных пожаров

В Приангарье бушуют 13 лесных пожаров на площади почти 700 гектаров

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ИРКУТСК, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в регионе действуют 13 лесных пожаров, их площади почти 700 гектаров.
"На данный час в области действуют 13 лесных пожаров на общей площади 695,5 га в Тайшетском, Качугском, Нижнеудинском, Братском, Тулунском районах", - написал Кобзев в Telegram.
Он отметил, что большая часть пожаров локализована, но везде ураганные ветра. В регионе усилено патрулирование пожароопасных мест, работают 288 человек, 17 стационарных постов, 96 групп, сотрудники лесничеств.
"По всем районам, где сложная ситуация, актуализированы запасы кислорода, средств индивидуальной защиты, назначены дополнительные бригады скорой помощи, подготовлен коечный фонд для оперативного разворачивания в случае необходимости", - добавил Кобзев.
В субботу в Иркутской области введен режим ЧС.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
07:21
При пожаре в Иркутской области погибли два человека
 
Иркутская областьПроисшествия
 
 
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