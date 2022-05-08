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В Красноярском крае действует 21 лесной пожар - РИА Новости, 08.05.2022
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В Красноярском крае действует 21 лесной пожар
В Красноярском крае действует 21 лесной пожар - РИА Новости, 08.05.2022
В Красноярском крае действует 21 лесной пожар
В Красноярском крае действует 21 лесной пожар на площади 957 гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T04:43
2022-05-08T14:35
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 8 мая – РИА Новости. В Красноярском крае действует 21 лесной пожар на площади 957 гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.За сутки в крае ликвидировали 33 пожара на площади более 834 гектаров. В тушении задействованы 384 человека и 80 единиц техники. По предварительным данным, причинами большинства пожаров являлись переход огня с земель иных категорий и неосторожное обращение с огнем местного населения.В крае введен режим ЧС. В 52 районах края действует особый противопожарный режим.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных.Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.
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происшествия, красноярский край
04:43 08.05.2022 (обновлено: 14:35 08.05.2022)
 
В Красноярском крае действует 21 лесной пожар

В Красноярском крае действует 21 лесной пожар на площади 957 гектаров

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюПожар в Шарыповском районе Красноярского края
Пожар в Шарыповском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Пожар в Шарыповском районе Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 8 мая – РИА Новости. В Красноярском крае действует 21 лесной пожар на площади 957 гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на 07.00 (3.00 мск) 8 мая, в крае действует 21 лесной пожар на площади 957 га в Нижнеингашском, Сухобузимском, Енисейском, Дзержинском, Козульском, Боготольском, Рыбинском, Канском, Тасеевском, Большемуртинском, Богучанском, Иланском, Минусинском, Березовском, Емельяновском, Абанском, Назаровском, а также Шарыповском и Тюхтетском муниципальных округах", - говорится в сообщении.
За сутки в крае ликвидировали 33 пожара на площади более 834 гектаров. В тушении задействованы 384 человека и 80 единиц техники. По предварительным данным, причинами большинства пожаров являлись переход огня с земель иных категорий и неосторожное обращение с огнем местного населения.
В крае введен режим ЧС. В 52 районах края действует особый противопожарный режим.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных.
Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.
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