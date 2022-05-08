https://ria.ru/20220508/pozhary-1787458385.html

В Красноярском крае действует 21 лесной пожар

В Красноярском крае действует 21 лесной пожар - РИА Новости, 08.05.2022

В Красноярском крае действует 21 лесной пожар

В Красноярском крае действует 21 лесной пожар на площади 957 гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T04:43

2022-05-08T04:43

2022-05-08T14:35

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 8 мая – РИА Новости. В Красноярском крае действует 21 лесной пожар на площади 957 гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.За сутки в крае ликвидировали 33 пожара на площади более 834 гектаров. В тушении задействованы 384 человека и 80 единиц техники. По предварительным данным, причинами большинства пожаров являлись переход огня с земель иных категорий и неосторожное обращение с огнем местного населения.В крае введен режим ЧС. В 52 районах края действует особый противопожарный режим.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных.Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.

https://ria.ru/20220507/pomosch-1787440268.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красноярский край