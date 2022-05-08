https://ria.ru/20220508/pozharnye-1787461613.html
В МЧС рассказали о состоянии пожарных, пострадавших в Красноярском крае
В МЧС рассказали о состоянии пожарных, пострадавших в Красноярском крае - РИА Новости, 08.05.2022
В МЧС рассказали о состоянии пожарных, пострадавших в Красноярском крае
Шестеро пожарных, пострадавших в субботу при тушении масштабных пожаров в Красноярском крае, чувствуют себя хорошо, двое из них готовы приступить к работе,... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T07:19
2022-05-08T07:19
2022-05-08T14:02
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Шестеро пожарных, пострадавших в субботу при тушении масштабных пожаров в Красноярском крае, чувствуют себя хорошо, двое из них готовы приступить к работе, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.В Большемуртинском и Уярском районах края при ликвидации пожаров и защите населенных пунктов, шесть пожарных получили незначительные отравления угарным газом и ожоги. Все они были госпитализированы в районные больницы и получили соответствующую помощь", - рассказали в пресс-службе."На данный момент двое сотрудников федеральной противопожарной службы уже находятся дома и готовы приступить к выполнению своих обязанностей", - отмечается в сообщении главка.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов.Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.
https://ria.ru/20220507/pomosch-1787440268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
07:19 08.05.2022 (обновлено: 14:02 08.05.2022)
В МЧС рассказали о состоянии пожарных, пострадавших в Красноярском крае
Шестеро пожарных, пострадавших при тушении огня в Красноярском крае, чувствуют себя хорошо
КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Шестеро пожарных, пострадавших в субботу при тушении масштабных пожаров в Красноярском крае, чувствуют себя хорошо, двое из них готовы приступить к работе, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
"В Красноярском крае при тушении пожаров пострадали шесть пожарных, все они себя чувствуют хорошо."
В Большемуртинском и Уярском районах края при ликвидации пожаров и защите населенных пунктов, шесть пожарных получили незначительные отравления угарным газом и ожоги. Все они были госпитализированы в районные больницы и получили соответствующую помощь", - рассказали в пресс-службе.
"На данный момент двое сотрудников федеральной противопожарной службы уже находятся дома и готовы приступить к выполнению своих обязанностей", - отмечается в сообщении главка.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края
, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов.
Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.