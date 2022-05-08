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Врач рассказал, что поможет снять перенапряжение после дачных работ - РИА Новости, 08.05.2022
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Врач рассказал, что поможет снять перенапряжение после дачных работ
Врач рассказал, что поможет снять перенапряжение после дачных работ - РИА Новости, 08.05.2022
Врач рассказал, что поможет снять перенапряжение после дачных работ
Баня, массаж и холодные компрессы помогут снять перенапряжение после дачных работ, но если боль не сходит постепенно на нет в течение одного-трех дней, то нужно РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T03:17
2022-05-08T03:17
общество
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Баня, массаж и холодные компрессы помогут снять перенапряжение после дачных работ, но если боль не сходит постепенно на нет в течение одного-трех дней, то нужно насторожиться, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам врача, боль в мышцах при перенапряжении на даче может быть обусловлена выработкой молочной кислоты вследствие физиологических процессов, которые происходят в организме, если мышцы не тренированные. Именно поэтому нужно добавлять нагрузки постепенно. Также могут происходить микротравмы и растяжения."Если боль умеренная и вы действительно ощущаете ее как перенапряжение, то необходимо снизить нагрузку, поможет массаж, холодные компрессы. Если есть баня, то процедура тоже поможет расслабить натруженные мышцы. Как правило, болезненные ощущения проходят через сутки – трое", - сказал Тяжельников.Собеседник агентства уточнил, что если боль не сходит постепенно на нет в течение одного-трех дней, то нужно насторожиться. "Вызвать опасение должны любые покраснения, отеки, сильная боль, затруднения при ходьбе. Тогда вообще не стоит ждать, а следует сразу проконсультироваться с врачом", - подчеркнул Тяжельников.
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общество, россия
03:17 08.05.2022
 
Врач рассказал, что поможет снять перенапряжение после дачных работ

Врач Тяжельников посоветовал сходить в баню, чтобы снять перенапряжение после дачных работ

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДом на садовом участке
Дом на садовом участке - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Дом на садовом участке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Баня, массаж и холодные компрессы помогут снять перенапряжение после дачных работ, но если боль не сходит постепенно на нет в течение одного-трех дней, то нужно насторожиться, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По словам врача, боль в мышцах при перенапряжении на даче может быть обусловлена выработкой молочной кислоты вследствие физиологических процессов, которые происходят в организме, если мышцы не тренированные. Именно поэтому нужно добавлять нагрузки постепенно. Также могут происходить микротравмы и растяжения.
"Если боль умеренная и вы действительно ощущаете ее как перенапряжение, то необходимо снизить нагрузку, поможет массаж, холодные компрессы. Если есть баня, то процедура тоже поможет расслабить натруженные мышцы. Как правило, болезненные ощущения проходят через сутки – трое", - сказал Тяжельников.
Собеседник агентства уточнил, что если боль не сходит постепенно на нет в течение одного-трех дней, то нужно насторожиться. "Вызвать опасение должны любые покраснения, отеки, сильная боль, затруднения при ходьбе. Тогда вообще не стоит ждать, а следует сразу проконсультироваться с врачом", - подчеркнул Тяжельников.
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