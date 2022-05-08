https://ria.ru/20220508/perenapryazhenie-1787456226.html

Врач рассказал, что поможет снять перенапряжение после дачных работ

Врач рассказал, что поможет снять перенапряжение после дачных работ - РИА Новости, 08.05.2022

Врач рассказал, что поможет снять перенапряжение после дачных работ

Баня, массаж и холодные компрессы помогут снять перенапряжение после дачных работ, но если боль не сходит постепенно на нет в течение одного-трех дней, то нужно РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T03:17

2022-05-08T03:17

2022-05-08T03:17

общество

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Баня, массаж и холодные компрессы помогут снять перенапряжение после дачных работ, но если боль не сходит постепенно на нет в течение одного-трех дней, то нужно насторожиться, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам врача, боль в мышцах при перенапряжении на даче может быть обусловлена выработкой молочной кислоты вследствие физиологических процессов, которые происходят в организме, если мышцы не тренированные. Именно поэтому нужно добавлять нагрузки постепенно. Также могут происходить микротравмы и растяжения."Если боль умеренная и вы действительно ощущаете ее как перенапряжение, то необходимо снизить нагрузку, поможет массаж, холодные компрессы. Если есть баня, то процедура тоже поможет расслабить натруженные мышцы. Как правило, болезненные ощущения проходят через сутки – трое", - сказал Тяжельников.Собеседник агентства уточнил, что если боль не сходит постепенно на нет в течение одного-трех дней, то нужно насторожиться. "Вызвать опасение должны любые покраснения, отеки, сильная боль, затруднения при ходьбе. Тогда вообще не стоит ждать, а следует сразу проконсультироваться с врачом", - подчеркнул Тяжельников.

https://ria.ru/20220507/dacha-1787342746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия