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Российские военные уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/odessa-1787481139.html
Российские военные уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы
Российские военные уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы - РИА Новости, 08.05.2022
Российские военные уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы
Российские ВКС уничтожили украинский корвет в районе Одессы, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:42
2022-05-08T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили украинский корвет в районе Одессы, сообщило Минобороны."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатки Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе населенного пункта Арциз. Также в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241", — уточнили в ведомстве.Корабли проекта 1241 "Молния" по отечественной классификации относятся к ракетным катерам, однако в НАТО их считают корветами. Они несут по четыре противокорабельные ракеты и способны представлять серьезную угрозу для кораблей большего класса.Также над островом Змеиный поражены два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24.Россия с конца февраля ведет военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже снизили боевой потенциал противника. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html
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Минобороны РФ об уничтожении корвета ВМС Украины в районе Одессы
Брифинг Минобороны РФ 08.05 утро: — ВКС в течение ночи уничтожили командный пункт украинской механизированной бригады в Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе населенного пункта Арциз; — в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241; — авиацией поражены 130 военных объектов Украины, до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники; — ночью над островом Змеиный уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины; — в районе Одессы сбит беспилотник «Байрактар-ТБ2».
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в мире, украина, одесса
10:42 08.05.2022 (обновлено: 12:41 08.05.2022)
 
Российские военные уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы

Минобороны РФ: в районе Одессы ВКС уничтожили корвет проекта 1241 ВМС Украины

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили украинский корвет в районе Одессы, сообщило Минобороны.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатки Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе населенного пункта Арциз. Также в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241", — уточнили в ведомстве.
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Корабли проекта 1241 "Молния" по отечественной классификации относятся к ракетным катерам, однако в НАТО их считают корветами. Они несут по четыре противокорабельные ракеты и способны представлять серьезную угрозу для кораблей большего класса.
Также над островом Змеиный поражены два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24.
Россия с конца февраля ведет военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже снизили боевой потенциал противника. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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