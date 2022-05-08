https://ria.ru/20220508/naemniki-1787464749.html

Британские наемники служили в морской пехоте ВСУ, сообщил пленный комбриг

Британские наемники служили в морской пехоте ВСУ, сообщил пленный комбриг - РИА Новости, 08.05.2022

Британские наемники служили в морской пехоте ВСУ, сообщил пленный комбриг

Иностранные наемники служили в морской пехоте Украины, следует из показаний пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:06

2022-05-08T08:06

2022-05-08T10:04

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Иностранные наемники служили в морской пехоте Украины, следует из показаний пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, видео с которым снято в одном из населенных пунктов ДНР. При этом пленный комбриг морпехов Владимир Баранюк заявил, что это были британцы, но вспомнил имя только одного.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе."На (мариупольском заводе - ред.) "Азовстали" - я не готов сказать, что делали иностранцы. Потому что я там не бывал. А вот у нас иностранцев не было, у нас только в батальоне 1-м отдельном морской пехоты служили два иностранца. Это я знаю про них. Больше иностранцев у нас не было", - заявил Кормянков.Почему эти иностранцы попали к ним, пленный полковник не знает."Не готов сказать. Они пришли, подписали контракты и проходили службу ... в подразделениях 1-го отдельного батальона морской пехоты. Один был на должности снайпера, а другой - не знаю, на какой должности находился", - добавил Кормянков.Баранюк добавил, что оба иностранца - британцы. И вспомнил имя только одного из них."В одном из батальонов служат два иностранца у нас. Законодательство Украины позволяет служить законодательно иностранцам в рядах вооруженных сил. Официально заключается контракт, и люди служат... Одно звали Эйден, Эйден как-то… Второго, честно говоря, не помню... у него как двойное имя. А второй… такая небольшая, коротенькая у него фамилия. Оба британцы", - сказал он.Пленный комбриг не смог ответить на вопрос, зачем британцы приехали служить на Украину."Когда я принимал бригаду, тоже у них пытался уточнить. Ну вот они говорят: вот, мы хотим, скажем так, послужить. Для меня мотивы этих людей удивительны, честно говоря. Ну для чего, смысл? Вы не можете заработать где-то? Они говорят: нет, нам, вот… мы искатели приключений. Я говорю: смысл? Может, вы разведчики какие-то? Ну нет, всё, мы… И они были на должностях обыкновенных", - объяснил Баранюк.

https://ria.ru/20220507/naemnik-1787436458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Для меня мотивы этих людей удивительны" – пленный пехотинец о британских наемниках в рядах ВСУ Британские наемники служили в морской пехоте Украины, свидетельствует видеозапись показаний начштаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Кормянкова и комбрига Баранюка, сделанная в одном из пунктов на территории ДНР. При этом комбриг едва вспомнил имя одного из наемников. 2022-05-08T08:06 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, мариуполь