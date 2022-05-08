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В ООН сообщили, что из Мариуполя эвакуировали более 170 человек - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/evakuatsiya-1787568060.html
В ООН сообщили, что из Мариуполя эвакуировали более 170 человек
В ООН сообщили, что из Мариуполя эвакуировали более 170 человек - РИА Новости, 08.05.2022
В ООН сообщили, что из Мариуполя эвакуировали более 170 человек
Очередной этап эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" и других районов Мариуполя завершен, вывезены более 170 человек, говорится в заявлении гуманитарного... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T23:20
2022-05-08T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
украина
днр
азовсталь
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ООН, 8 мая – РИА Новости. Очередной этап эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" и других районов Мариуполя завершен, вывезены более 170 человек, говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН Оснат Лубрани."Сегодня успешно завершился очередной этап эвакуации мирных жителей с металлургического завода "Азовсталь" и других районов вокруг Мариуполя. Я с огромным облегчением подтверждаю, что более 170 человек, которые более 10 недель подвергались интенсивным обстрелам…, теперь могут немного передохнуть в Запорожье, где гуманитарные организации окажут им незамедлительную помощь", - указала Лубрани.Всего, по ее словам, из зоны Мариуполя эвакуированы более 600 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/oon-1787090966.html
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в мире, мариуполь, украина, днр, азовсталь
23:20 08.05.2022
 
В ООН сообщили, что из Мариуполя эвакуировали более 170 человек

В ООН сообщили, что завершился очередной этап эвакуации мирных жителей из Мариуполя

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината "Азовсталь"
Автобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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ООН, 8 мая – РИА Новости. Очередной этап эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" и других районов Мариуполя завершен, вывезены более 170 человек, говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН Оснат Лубрани.
"Сегодня успешно завершился очередной этап эвакуации мирных жителей с металлургического завода "Азовсталь" и других районов вокруг Мариуполя. Я с огромным облегчением подтверждаю, что более 170 человек, которые более 10 недель подвергались интенсивным обстрелам…, теперь могут немного передохнуть в Запорожье, где гуманитарные организации окажут им незамедлительную помощь", - указала Лубрани.
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 21:15
Дюжаррик: ООН работает с Россией и Киевом над эвакуацией с "Азовстали"
Всего, по ее словам, из зоны Мариуполя эвакуированы более 600 человек.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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