https://ria.ru/20220507/turizm-1787416117.html
The Telegraph: европейские курорты разоряются без отдыхающих из России
The Telegraph: европейские курорты разоряются без отдыхающих из России - РИА Новости, 07.05.2022
The Telegraph: европейские курорты разоряются без отдыхающих из России
Европейские базы отдыха переживают тяжелые времена из-за отсутствия россиян, пишет обозреватель британской The Telegraph Ник Сквайрс. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T17:57
2022-05-07T17:57
2022-05-07T19:18
туризм
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кипр
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Европейские базы отдыха переживают тяжелые времена из-за отсутствия россиян, пишет обозреватель британской The Telegraph Ник Сквайрс.Как уточнил журналист, выходцы из этой страны обычно тратили большие деньги на европейских курортах. По словам Сквайрса, Кипр пострадает больше всех, поскольку туристическая индустрия составляет четверть его экономики. Ассоциация отелей республики сейчас принимает меры для привлечения отдыхающих из Великобритании, Скандинавии, Германии и Израиля, чтобы компенсировать отсутствие россиян.Похожая ситуация сложилась также в Италии, Чехии и Франции. Под удар попала и Черногория, которая годами привлекала русских туристов, владельцев яхт и покупателей недвижимости. Теперь будущее страны остается неопределенным, заключил колумнист.
https://ria.ru/20220506/puteshestviya-1786977693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кипр, великобритания, германия, санкции в отношении россии, россия
17:57 07.05.2022 (обновлено: 19:18 07.05.2022)
The Telegraph: европейские курорты разоряются без отдыхающих из России
Обозреватель The Telegraph Сквайрс: европейские курорты разоряются без российских туристов