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В Турции обсуждают скандал между главой МВД и известным политиком - РИА Новости, 07.05.2022
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В Турции обсуждают скандал между главой МВД и известным политиком
В Турции обсуждают скандал между главой МВД и известным политиком - РИА Новости, 07.05.2022
В Турции обсуждают скандал между главой МВД и известным политиком
Скандал между лидером турецкой партии Победы Умитом Оздагом и министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу стал одной из самых актуальных тем в СМИ и... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T18:06
2022-05-07T18:06
в мире
сулейман сойлу
турция
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АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Скандал между лидером турецкой партии Победы Умитом Оздагом и министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу стал одной из самых актуальных тем в СМИ и соцсетях страны, в правящей партии назвали происходящее клеветнической кампанией и провокацией.ПредысторияКак сообщает портал Sondakika.com, министр Сойлу ранее в прямом эфире заявил, что Оздаг - "дитя Сороса"."Я не воспринимаю его как человека. Он для меня ниже, чем животное. Он - дитя Сороса, связан с разведкой", - приводит портал слова министра.Турецкий политик Умит Оздаг, покинувший вначале Партию националистического движения (ПНД), а позже "Хорошую партию" Мераль Акшенер и создавший собственную Партию победы (Zafer Partisi), назвал происходящее "личным конфликтом" и вызвал министра на дуэль."Это уже не политический конфликт. Это превратилось в личное. Это не первый раз, когда Сулейман оскорбил меня. Я подал ранее на него в суд. Несмотря на очень резкие заявления, суд вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Если бы я сделал такого рода заявления, я бы сидел сейчас в тюрьме", - сказал политик.Вызов на дуэльПозже лидер партии Победы бросил вызов главе МВД, заявив в социальной сети, что ждет его перед зданием МВД в пятницу в 11.00 (совпадает с мск)."Сулейман, я буду один и без оружия перед Министерством внутренних дел завтра в 11.00", - написал Оздаг.В указанное время политик пришел к зданию МВД, его встретила толпа из представителей СМИ. Между членами партии и правоохранительными органами началась драка, а Сойлу к Оздагу так и не вышел.Внимание, провокацияВ правящей партии заявили о полной поддержке министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, назвав происходящее клеветой и провокацией."Намеренная политика напряженности и клеветнические кампании против государственных институтов, нашего министра внутренних дел и нашего МВД являются явными провокациями. Правящая партия не допускала этих провокаций до сегодняшнего дня, она не допустит их и впредь", - написал в Twitter представитель правящей партии Омек Челик.Оппозиция еще не высказывала своего мнения относительно конфликта, мнения в соцсетях, в частности в Twitter, разделились.
https://ria.ru/20220507/boeviki-1787407136.html
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в мире, сулейман сойлу, турция
18:06 07.05.2022
 
В Турции обсуждают скандал между главой МВД и известным политиком

В Турции обсуждают скандал между главой МВД Сойлу и известным политиком Оздагом

© AP Photo / Burhan OzbiliciМинистр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Архивное фото
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АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Скандал между лидером турецкой партии Победы Умитом Оздагом и министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу стал одной из самых актуальных тем в СМИ и соцсетях страны, в правящей партии назвали происходящее клеветнической кампанией и провокацией.

Предыстория

Как сообщает портал Sondakika.com, министр Сойлу ранее в прямом эфире заявил, что Оздаг - "дитя Сороса".
"Я не воспринимаю его как человека. Он для меня ниже, чем животное. Он - дитя Сороса, связан с разведкой", - приводит портал слова министра.
Турецкий политик Умит Оздаг, покинувший вначале Партию националистического движения (ПНД), а позже "Хорошую партию" Мераль Акшенер и создавший собственную Партию победы (Zafer Partisi), назвал происходящее "личным конфликтом" и вызвал министра на дуэль.
"Это уже не политический конфликт. Это превратилось в личное. Это не первый раз, когда Сулейман оскорбил меня. Я подал ранее на него в суд. Несмотря на очень резкие заявления, суд вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Если бы я сделал такого рода заявления, я бы сидел сейчас в тюрьме", - сказал политик.
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Вызов на дуэль

Позже лидер партии Победы бросил вызов главе МВД, заявив в социальной сети, что ждет его перед зданием МВД в пятницу в 11.00 (совпадает с мск).
"Сулейман, я буду один и без оружия перед Министерством внутренних дел завтра в 11.00", - написал Оздаг.
В указанное время политик пришел к зданию МВД, его встретила толпа из представителей СМИ. Между членами партии и правоохранительными органами началась драка, а Сойлу к Оздагу так и не вышел.

Внимание, провокация

В правящей партии заявили о полной поддержке министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, назвав происходящее клеветой и провокацией.
"Намеренная политика напряженности и клеветнические кампании против государственных институтов, нашего министра внутренних дел и нашего МВД являются явными провокациями. Правящая партия не допускала этих провокаций до сегодняшнего дня, она не допустит их и впредь", - написал в Twitter представитель правящей партии Омек Челик.
Оппозиция еще не высказывала своего мнения относительно конфликта, мнения в соцсетях, в частности в Twitter, разделились.
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В миреСулейман СойлуТурция
 
 
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