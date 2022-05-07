В столице Аргентины прошло шествие "Бессмертного полка"
Около 50 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Аргентины
Награды ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - РИА Новости. Около 50 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Аргентины Буэнос-Айресе, передает корреспондент РИА Новости.
Российские соотечественники, аргентинцы и представители посольства РФ собрались на одной из центральных площадей города - Сан-Мартин, где установлен памятник национальному герою Аргентины генералу Хосе де Сан-Мартину. Он был одним из лидеров в войне за независимость в Латинской Америке в начале 19 века.
Собравшиеся совершили шествие в память о своих близких, защищавших родину во время Великой Отечественной войны, они спели "Катюшу" и "День Победы".
Виктория, которая переехала в Буэнос-Айрес уже более 20 лет назад, пришла на акцию с портретами своих бабушки и дедушки.
"Дедушка прошел войну, моя бабушка тоже была на фронте, была не медсестрой, а на передовой, с пистолетом бегала по окопам", - рассказала она журналистам.
"Мы традиционно празднуем День Победы, проводим различные мероприятия. Вчера в Русском Доме прошел замечательный концерт классический музыки, была представлена фотовыставка, посвященная артистам на войне. Сегодня прошел "Бессмертный полк", пришло много людей. Для нас это очень важно, особенно в такой непростой период нашей истории, в такой сложной международной обстановке", - сказала журналистам глава представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова.
По ее словам, в воскресенье также пройдут мероприятия в одном из клубов соотечественников.
"Бессмертный полк" - общенародная акция памяти участников и жертв Великой Отечественной войны, которая проходит в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. Из-за пандемии коронавируса организаторы мероприятия в большинстве регионов мира вынуждены были в течение двух лет проводить его в онлайн-формате.