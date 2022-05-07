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В столице Аргентины прошло шествие "Бессмертного полка"

В столице Аргентины прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 07.05.2022

В столице Аргентины прошло шествие "Бессмертного полка"

Около 50 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Аргентины Буэнос-Айресе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T22:04

2022-05-07T22:04

2022-05-07T22:04

день победы — 2022

в мире

аргентина

россия

латинская америка

день победы

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

акция "бессмертный полк"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - РИА Новости. Около 50 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Аргентины Буэнос-Айресе, передает корреспондент РИА Новости.Российские соотечественники, аргентинцы и представители посольства РФ собрались на одной из центральных площадей города - Сан-Мартин, где установлен памятник национальному герою Аргентины генералу Хосе де Сан-Мартину. Он был одним из лидеров в войне за независимость в Латинской Америке в начале 19 века.Собравшиеся совершили шествие в память о своих близких, защищавших родину во время Великой Отечественной войны, они спели "Катюшу" и "День Победы".Виктория, которая переехала в Буэнос-Айрес уже более 20 лет назад, пришла на акцию с портретами своих бабушки и дедушки."Дедушка прошел войну, моя бабушка тоже была на фронте, была не медсестрой, а на передовой, с пистолетом бегала по окопам", - рассказала она журналистам."Мы традиционно празднуем День Победы, проводим различные мероприятия. Вчера в Русском Доме прошел замечательный концерт классический музыки, была представлена фотовыставка, посвященная артистам на войне. Сегодня прошел "Бессмертный полк", пришло много людей. Для нас это очень важно, особенно в такой непростой период нашей истории, в такой сложной международной обстановке", - сказала журналистам глава представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова.По ее словам, в воскресенье также пройдут мероприятия в одном из клубов соотечественников."Бессмертный полк" - общенародная акция памяти участников и жертв Великой Отечественной войны, которая проходит в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. Из-за пандемии коронавируса организаторы мероприятия в большинстве регионов мира вынуждены были в течение двух лет проводить его в онлайн-формате.

https://ria.ru/20220507/braziliya-1787392080.html

https://ria.ru/20220507/urugvay-1787367179.html

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латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аргентина, россия, латинская америка, день победы, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), акция "бессмертный полк"