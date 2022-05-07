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Из-за пожаров в Красноярском крае пострадали 17 человек
Из-за пожаров в Красноярском крае пострадали 17 человек - РИА Новости, 07.05.2022
Из-за пожаров в Красноярском крае пострадали 17 человек
При масштабных пожарах в Красноярском крае пострадали 17 человек, в том числе 11 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T17:04
2022-05-07T17:04
2022-05-07T17:04
происшествия
красноярский край
уяр
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 7 мая – РИА Новости. При масштабных пожарах в Красноярском крае пострадали 17 человек, в том числе 11 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.В субботу в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края начались пожары, по данным СК, погибли пять человек."Семнадцать пострадало, 11 госпитализированы", - сказал собеседник агентства.Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев говорил агентству, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.По последним данным МЧС, локализованы шесть пожаров в разных населенных пунктах края. На данный момент наиболее сложная ситуация в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском, Казачинском районах. Наиболее крупные возгорания зарегистрированы в 10 населенных пунктах и одном СНТ.
https://ria.ru/20220507/dela-1787397742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, уяр, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из-за пожаров в Красноярском крае пострадали 17 человек
Минздрав: из-за пожаров в Красноярском крае пострадали 17 человек