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Из-за пожаров в Красноярском крае пострадали 17 человек - РИА Новости, 07.05.2022
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Из-за пожаров в Красноярском крае пострадали 17 человек
Из-за пожаров в Красноярском крае пострадали 17 человек - РИА Новости, 07.05.2022
Из-за пожаров в Красноярском крае пострадали 17 человек
При масштабных пожарах в Красноярском крае пострадали 17 человек, в том числе 11 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T17:04
2022-05-07T17:04
происшествия
красноярский край
уяр
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 7 мая – РИА Новости. При масштабных пожарах в Красноярском крае пострадали 17 человек, в том числе 11 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.В субботу в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края начались пожары, по данным СК, погибли пять человек."Семнадцать пострадало, 11 госпитализированы", - сказал собеседник агентства.Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев говорил агентству, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.По последним данным МЧС, локализованы шесть пожаров в разных населенных пунктах края. На данный момент наиболее сложная ситуация в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском, Казачинском районах. Наиболее крупные возгорания зарегистрированы в 10 населенных пунктах и одном СНТ.
https://ria.ru/20220507/dela-1787397742.html
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происшествия, красноярский край, уяр, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:04 07.05.2022
 
Из-за пожаров в Красноярском крае пострадали 17 человек

Минздрав: из-за пожаров в Красноярском крае пострадали 17 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 мая – РИА Новости. При масштабных пожарах в Красноярском крае пострадали 17 человек, в том числе 11 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В субботу в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края начались пожары, по данным СК, погибли пять человек.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 15:31
СК завел уголовные дела после гибели людей при пожарах в Красноярском крае
"Семнадцать пострадало, 11 госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев говорил агентству, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.
По последним данным МЧС, локализованы шесть пожаров в разных населенных пунктах края. На данный момент наиболее сложная ситуация в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском, Казачинском районах. Наиболее крупные возгорания зарегистрированы в 10 населенных пунктах и одном СНТ.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 15:22
В трех поселках Красноярского края локализовали пожары
 
ПроисшествияКрасноярский крайУярСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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