https://ria.ru/20220507/pozhary-1787393290.html

В нескольких районах Курганской области сняли режим ЧС

В нескольких районах Курганской области сняли режим ЧС - РИА Новости, 07.05.2022

В нескольких районах Курганской области сняли режим ЧС

Режим ЧС отменен в большинстве районов Курганской области 7 мая в связи со снятием угрозы природных пожаров населённым пунктам, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:01

2022-05-07T15:01

2022-05-07T15:02

происшествия

вадим шумков

курганская область

варгашинский район

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Режим ЧС отменен в большинстве районов Курганской области 7 мая в связи со снятием угрозы природных пожаров населённым пунктам, сообщила пресс-служба правительства региона."В связи с тем, что благодаря слаженной работе сил и средств угроза населенным пунктам снята, и улучшением пожароопасной обстановки – в большинстве муниципальных образований Курганской области снят режим ЧС. Он продолжит действовать на территории Каргапольского, Кетовского и Белозерского округов, Варгашинского района и города Кургана",- говорится в сообщении.Соответствующее решение принято на заседании КЧС под председательством губернатора Вадима Шумкова 7 мая, уточняется в сообщении.Губернатор поручил после завершения работ и после отмены режима ЧС в Кетовском и Каргапольском округах провести комплексную проверку полноты исполнения арендаторами лесного фонда норм и правил противопожарной безопасности с привлечением сотрудников Рослесхоза и правоохранительных органов, поясняется в сообщении.Как сообщало МЧС России, из трех населенных пунктов и двух СНТ Кетовского и Белозерского муниципальных округов были эвакуированы около 400 человек. В настоящее время борьбу с природными пожарами на территории региона продолжают более 1270 человек и 200 единиц техники, а также два самолёта-амфибии Бе-200 ЧС и вертолёт Ми-8.

https://ria.ru/20220501/pozhar-1786416790.html

https://ria.ru/20220507/kuzbass-1787369179.html

курганская область

варгашинский район

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вадим шумков, курганская область, варгашинский район, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, ми-8 амтш