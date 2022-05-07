https://ria.ru/20220507/pozhary-1787393290.html
В нескольких районах Курганской области сняли режим ЧС
В нескольких районах Курганской области сняли режим ЧС - РИА Новости, 07.05.2022
В нескольких районах Курганской области сняли режим ЧС
Режим ЧС отменен в большинстве районов Курганской области 7 мая в связи со снятием угрозы природных пожаров населённым пунктам, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:01
2022-05-07T15:01
2022-05-07T15:02
происшествия
вадим шумков
курганская область
варгашинский район
россия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746494262_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_a8428d310a4079eedb30c04b7996c80a.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Режим ЧС отменен в большинстве районов Курганской области 7 мая в связи со снятием угрозы природных пожаров населённым пунктам, сообщила пресс-служба правительства региона."В связи с тем, что благодаря слаженной работе сил и средств угроза населенным пунктам снята, и улучшением пожароопасной обстановки – в большинстве муниципальных образований Курганской области снят режим ЧС. Он продолжит действовать на территории Каргапольского, Кетовского и Белозерского округов, Варгашинского района и города Кургана",- говорится в сообщении.Соответствующее решение принято на заседании КЧС под председательством губернатора Вадима Шумкова 7 мая, уточняется в сообщении.Губернатор поручил после завершения работ и после отмены режима ЧС в Кетовском и Каргапольском округах провести комплексную проверку полноты исполнения арендаторами лесного фонда норм и правил противопожарной безопасности с привлечением сотрудников Рослесхоза и правоохранительных органов, поясняется в сообщении.Как сообщало МЧС России, из трех населенных пунктов и двух СНТ Кетовского и Белозерского муниципальных округов были эвакуированы около 400 человек. В настоящее время борьбу с природными пожарами на территории региона продолжают более 1270 человек и 200 единиц техники, а также два самолёта-амфибии Бе-200 ЧС и вертолёт Ми-8.
https://ria.ru/20220501/pozhar-1786416790.html
https://ria.ru/20220507/kuzbass-1787369179.html
курганская область
варгашинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746494262_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3868045a69b0b0d645be3d655bb266ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вадим шумков, курганская область, варгашинский район, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, ми-8 амтш
15:01 07.05.2022 (обновлено: 15:02 07.05.2022)
В нескольких районах Курганской области сняли режим ЧС
Режим ЧС сняли в нескольких районах Курганской области из-за стабилизации с пожарами