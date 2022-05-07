https://ria.ru/20220507/pesni-1787335876.html
Более 300 воронежских артистов исполнили легендарные военные песни
Более 300 воронежских артистов исполнили легендарные военные песни - РИА Новости, 07.05.2022
Более 300 воронежских артистов исполнили легендарные военные песни
Более 300 артистов "серебряного" возраста исполнили в Воронеже в рамках всероссийской акции "Голос Победы" легендарные военные песни, сообщает в пятницу... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T01:29
2022-05-07T01:29
2022-05-07T01:29
воронежская область
общество
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Более 300 артистов "серебряного" возраста исполнили в Воронеже в рамках всероссийской акции "Голос Победы" легендарные военные песни, сообщает в пятницу областная дума.В Воронеже в пятницу, 6 мая, прошла всероссийская акция "Голос Победы". В ней приняли участие творческие коллективы пожилых людей со всех районов области.По словам участников акции, прозвучавшие композиции выбраны не случайно, каждая из них – песенная летопись тяжелых фронтовых лет. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов отметил, что песни военных лет – один из символов победы советского народа во Второй Мировой войне. В них живет память о подвиге героев за свободу Родины."Нам нужно сохранить память о героях Великой Отечественной войны и не дать никому возможности в настоящем и в будущем искажать ее. Именно для этого проводятся такие патриотические акции, как "Голос Победы". Я благодарен всем участникам проекта, за то, что они поддержали нашу инициативу и исполнили песни военных лет, которые являются символом великой Победы. В исполнении творческих коллективов, которые состоят из людей "серебряного" возраста, эти песни обретают особый смысл, становятся связующим звеном между поколениями", – подчеркнул Нетёсов.По его словам, депутатский корпус регионального парламента и волонтеры традиционно накануне Дня Победы проводят патриотические мероприятия и поздравляют ветеранов с праздником.В пятницу Нетёсов лично поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Дию Крылову. Дия Петровна встретила председателя Воронежской областной думы в парадном кителе. Сразу сказала, что, кроме Ордена Отечественной войны, боевых наград у нее немного. В силу возраста захватила только последний год войны. По данным областной думы, в 1944 году, в 18 лет, она поступила в зенитно-артиллерийский дивизион резерва Главного Командования в санитарную часть. В январе дивизион стоял на обороне Москвы под Малоярославцем. Позже был передислоцирован на Украину под Полтаву, а в начале 1945 года их перевели в Крым для охраны участников Ялтинской конференции.Нетёсов спросил у Дии Петровны, каким она увидела Воронеж в год Победы. Ветеран рассказала, что это были сплошные руины, однако все жители — и гражданские и бывшие военнослужащие были полны сил и энтузиазма, поэтому уже через полтора года город стал возвращаться к полноценной жизни.Крылова добавила, что вместе с мужем, тоже участником войны, кавалером Ордена Славы, она жила и работала в Воронеже до самых преклонных лет, и до сих пор считает его лучшим городом.
https://ria.ru/20220507/vykhodnye-1787332676.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воронеж
Более 300 воронежских артистов исполнили легендарные военные песни
В Воронеже более 300 артистов исполнили легендарные военные песни
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости.
Более 300 артистов "серебряного" возраста исполнили в Воронеже в рамках всероссийской акции "Голос Победы" легендарные военные песни, сообщает
в пятницу областная дума.
В Воронеже в пятницу, 6 мая, прошла всероссийская акция "Голос Победы". В ней приняли участие творческие коллективы пожилых людей со всех районов области.
"Более 300 человек собрались в один большой хор и исполнили на площади Победы три легендарные песни – "Журавли", "Катюша", "День Победы", - говорится в сообщении.
По словам участников акции, прозвучавшие композиции выбраны не случайно, каждая из них – песенная летопись тяжелых фронтовых лет. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов отметил, что песни военных лет – один из символов победы советского народа во Второй Мировой войне. В них живет память о подвиге героев за свободу Родины.
"Нам нужно сохранить память о героях Великой Отечественной войны и не дать никому возможности в настоящем и в будущем искажать ее. Именно для этого проводятся такие патриотические акции, как "Голос Победы". Я благодарен всем участникам проекта, за то, что они поддержали нашу инициативу и исполнили песни военных лет, которые являются символом великой Победы. В исполнении творческих коллективов, которые состоят из людей "серебряного" возраста, эти песни обретают особый смысл, становятся связующим звеном между поколениями", – подчеркнул Нетёсов.
По его словам, депутатский корпус регионального парламента и волонтеры традиционно накануне Дня Победы проводят патриотические мероприятия и поздравляют ветеранов с праздником.
"Депутаты, партийные активисты, молодогвардейцы и просто неравнодушные граждане провели весеннюю уборку мемориалов и памятников героям Великой Отечественной войны. В регионе продолжаются акции "Письмо Победы", "Георгиевская ленточка", "Парад у дома ветерана", "Окна Победы" и другие. Парламентарии и общественники встречаются с ветеранами в преддверии 9 мая. К сожалению, с каждым годом фронтовиков становится все меньше. И для нас большая честь поздравить их лично и выразить им свою благодарность", – сказал Владимир Нетёсов.
В пятницу Нетёсов лично поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Дию Крылову. Дия Петровна встретила председателя Воронежской областной думы в парадном кителе. Сразу сказала, что, кроме Ордена Отечественной войны, боевых наград у нее немного. В силу возраста захватила только последний год войны. По данным областной думы, в 1944 году, в 18 лет, она поступила в зенитно-артиллерийский дивизион резерва Главного Командования в санитарную часть. В январе дивизион стоял на обороне Москвы под Малоярославцем. Позже был передислоцирован на Украину под Полтаву, а в начале 1945 года их перевели в Крым для охраны участников Ялтинской конференции.
Нетёсов спросил у Дии Петровны, каким она увидела Воронеж в год Победы. Ветеран рассказала, что это были сплошные руины, однако все жители — и гражданские и бывшие военнослужащие были полны сил и энтузиазма, поэтому уже через полтора года город стал возвращаться к полноценной жизни.
Крылова добавила, что вместе с мужем, тоже участником войны, кавалером Ордена Славы, она жила и работала в Воронеже до самых преклонных лет, и до сих пор считает его лучшим городом.