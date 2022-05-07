https://ria.ru/20220507/pesni-1787335876.html

Более 300 воронежских артистов исполнили легендарные военные песни

Более 300 воронежских артистов исполнили легендарные военные песни - РИА Новости, 07.05.2022

Более 300 воронежских артистов исполнили легендарные военные песни

Более 300 артистов "серебряного" возраста исполнили в Воронеже в рамках всероссийской акции "Голос Победы" легендарные военные песни, сообщает в пятницу... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T01:29

2022-05-07T01:29

2022-05-07T01:29

воронежская область

общество

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Более 300 артистов "серебряного" возраста исполнили в Воронеже в рамках всероссийской акции "Голос Победы" легендарные военные песни, сообщает в пятницу областная дума.В Воронеже в пятницу, 6 мая, прошла всероссийская акция "Голос Победы". В ней приняли участие творческие коллективы пожилых людей со всех районов области.По словам участников акции, прозвучавшие композиции выбраны не случайно, каждая из них – песенная летопись тяжелых фронтовых лет. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов отметил, что песни военных лет – один из символов победы советского народа во Второй Мировой войне. В них живет память о подвиге героев за свободу Родины."Нам нужно сохранить память о героях Великой Отечественной войны и не дать никому возможности в настоящем и в будущем искажать ее. Именно для этого проводятся такие патриотические акции, как "Голос Победы". Я благодарен всем участникам проекта, за то, что они поддержали нашу инициативу и исполнили песни военных лет, которые являются символом великой Победы. В исполнении творческих коллективов, которые состоят из людей "серебряного" возраста, эти песни обретают особый смысл, становятся связующим звеном между поколениями", – подчеркнул Нетёсов.По его словам, депутатский корпус регионального парламента и волонтеры традиционно накануне Дня Победы проводят патриотические мероприятия и поздравляют ветеранов с праздником.В пятницу Нетёсов лично поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Дию Крылову. Дия Петровна встретила председателя Воронежской областной думы в парадном кителе. Сразу сказала, что, кроме Ордена Отечественной войны, боевых наград у нее немного. В силу возраста захватила только последний год войны. По данным областной думы, в 1944 году, в 18 лет, она поступила в зенитно-артиллерийский дивизион резерва Главного Командования в санитарную часть. В январе дивизион стоял на обороне Москвы под Малоярославцем. Позже был передислоцирован на Украину под Полтаву, а в начале 1945 года их перевели в Крым для охраны участников Ялтинской конференции.Нетёсов спросил у Дии Петровны, каким она увидела Воронеж в год Победы. Ветеран рассказала, что это были сплошные руины, однако все жители — и гражданские и бывшие военнослужащие были полны сил и энтузиазма, поэтому уже через полтора года город стал возвращаться к полноценной жизни.Крылова добавила, что вместе с мужем, тоже участником войны, кавалером Ордена Славы, она жила и работала в Воронеже до самых преклонных лет, и до сих пор считает его лучшим городом.

https://ria.ru/20220507/vykhodnye-1787332676.html

https://ria.ru/20220501/avtobus-1786461679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, воронеж