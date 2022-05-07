https://ria.ru/20220507/germaniya-1787438638.html
"На краю пропасти": немцы пожаловались на бедность из-за санкций
"На краю пропасти": немцы пожаловались на бедность из-за санкций - РИА Новости, 07.05.2022
"На краю пропасти": немцы пожаловались на бедность из-за санкций
Наименее обеспеченные жители Германии рискуют оказаться в удручающем положении из-за резкого скачка цен на продовольствие и энергоносители, пишет издание... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T21:25
2022-05-07T21:25
2022-05-07T22:22
санкции в отношении россии
германия
украина
в мире
нюрнберг
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Наименее обеспеченные жители Германии рискуют оказаться в удручающем положении из-за резкого скачка цен на продовольствие и энергоносители, пишет издание Spiegel."Под конец месяца у многих людей попросту не остается средств, чтобы купить продукты. По крайней мере, если речь идет о здоровом питании и свежих овощах и фруктах", — рассказал глава Ассоциации центров социального питания Йохен Брюль.Он отметил, что число людей, обратившихся за помощью в этом месяце в Центр социального питания в Нюрнберге, выросло в два раза — до десяти тысяч человек. Усугубляют ситуацию и 600 тысяч беженцев, прибывших в Германию с Украины и также рассчитывающих на государственную поддержку.Повар Центра социального питания в Нюрнберге Пэтэр Фролих рассказал, что все большее число немецких стариков встают перед сомнительным выбором — либо замерзнуть, либо умереть от голода.Одна из посетительниц центра в городе Дженнифер Пипка, воспитывающая самостоятельно двух детей, пожаловалась изданию, что вынуждена сдавать плазму.Учительница средней школы Клаудиа Трэммер (имя изменено), работающая на полставки, посетовала, что буквально "стоит на краю пропасти" в финансовом плане.Политик от фракции "Зеленых" в бундестаге Андреас Одреч рассказывает истории людей из его избирательного округа, которые проводили на улице как можно больше времени, чтобы не включать отопление в квартирах. Он опасается, что такая ситуация в стране может привести к социальным волнениям.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220507/opros-1787426424.html
https://ria.ru/20220507/gaz-1787396676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, германия, украина, в мире, нюрнберг
21:25 07.05.2022 (обновлено: 22:22 07.05.2022)
"На краю пропасти": немцы пожаловались на бедность из-за санкций
Spiegel: все больше жителей Германии могут оказаться в тяжелом положении из-за роста цен
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Наименее обеспеченные жители Германии рискуют оказаться в удручающем положении из-за резкого скачка цен на продовольствие и энергоносители, пишет издание Spiegel
.
"Под конец месяца у многих людей попросту не остается средств, чтобы купить продукты. По крайней мере, если речь идет о здоровом питании и свежих овощах и фруктах", — рассказал глава Ассоциации центров социального питания Йохен Брюль.
Он отметил, что число людей, обратившихся за помощью в этом месяце в Центр социального питания в Нюрнберге
, выросло в два раза — до десяти тысяч человек. Усугубляют ситуацию и 600 тысяч беженцев, прибывших в Германию
с Украины
и также рассчитывающих на государственную поддержку.
Повар Центра социального питания в Нюрнберге Пэтэр Фролих рассказал, что все большее число немецких стариков встают перед сомнительным выбором — либо замерзнуть, либо умереть от голода.
Одна из посетительниц центра в городе Дженнифер Пипка, воспитывающая самостоятельно двух детей, пожаловалась изданию, что вынуждена сдавать плазму.
"Все становится дороже с каждым днем. Я регулярно сдаю плазму, чтобы свести концы с концами, и рада, что это пока удается сделать", — сказала она.
Учительница средней школы Клаудиа Трэммер (имя изменено), работающая на полставки, посетовала, что буквально "стоит на краю пропасти" в финансовом плане.
"Я могу позволить себе сейчас гораздо меньше, чем раньше. Завтраки моего сына в детском саду стоят в два раза дороже, а также мне приходится тратить 70-80 евро на заправку машины, которой я регулярно пользуюсь. Я стараюсь меньше пользоваться электрическими приборами и больше ездить на велосипеде", — добавила она.
Политик от фракции "Зеленых" в бундестаге Андреас Одреч рассказывает истории людей из его избирательного округа, которые проводили на улице как можно больше времени, чтобы не включать отопление в квартирах. Он опасается, что такая ситуация в стране может привести к социальным волнениям.
Западные страны ввели санкции против России
после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США
и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.