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В центре Луганска повесили баннер с Александром Невским - РИА Новости, 07.05.2022
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В центре Луганска повесили баннер с Александром Невским
В центре Луганска повесили баннер с Александром Невским - РИА Новости, 07.05.2022
В центре Луганска повесили баннер с Александром Невским
Большой баннер с портретом Александра Невского повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:47
2022-05-07T12:47
в мире
луганск
лнр
александр невский
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Большой баннер с портретом Александра Невского повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики, передает корреспондент РИА Новости.Баннер с репродукцией картины советского художника Павла Корина "Александр Невский" и подписью "Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет земля русская!" установлен на здании драматического театра имени Павла Луспекаева в центре Луганска.Рядом с театром установлен небольшой билборд с надписью "С днем республики!".Независимость ЛНР от Украины была провозглашена 12 мая 2014 года на основании референдума, который состоялся накануне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, луганск, лнр, александр невский
12:47 07.05.2022
 
В центре Луганска повесили баннер с Александром Невским

В центре Луганска повесили баннер с Александром Невским к Дню Победы и Дню республики

© РИА НовостиБольшой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
© РИА Новости
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Большой баннер с портретом Александра Невского повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики, передает корреспондент РИА Новости.
Баннер с репродукцией картины советского художника Павла Корина "Александр Невский" и подписью "Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет земля русская!" установлен на здании драматического театра имени Павла Луспекаева в центре Луганска.
Рядом с театром установлен небольшой билборд с надписью "С днем республики!".
Независимость ЛНР от Украины была провозглашена 12 мая 2014 года на основании референдума, который состоялся накануне.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреЛуганскЛНРАлександр Невский
 
 
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