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В центре Луганска повесили баннер с Александром Невским

В центре Луганска повесили баннер с Александром Невским - РИА Новости, 07.05.2022

В центре Луганска повесили баннер с Александром Невским

Большой баннер с портретом Александра Невского повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T12:47

2022-05-07T12:47

2022-05-07T12:47

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луганск

лнр

александр невский

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Большой баннер с портретом Александра Невского повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики, передает корреспондент РИА Новости.Баннер с репродукцией картины советского художника Павла Корина "Александр Невский" и подписью "Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет земля русская!" установлен на здании драматического театра имени Павла Луспекаева в центре Луганска.Рядом с театром установлен небольшой билборд с надписью "С днем республики!".Независимость ЛНР от Украины была провозглашена 12 мая 2014 года на основании референдума, который состоялся накануне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганск, лнр, александр невский