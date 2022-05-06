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Украинские войска вновь обстреляли Золотое-5 из "Града"

Украинские войска вновь обстреляли Золотое-5 из "Града" - РИА Новости, 06.05.2022

Украинские войска вновь обстреляли Золотое-5 из "Града"

Украинские войска в 11.20 мск обстреляли Золотое-5 в Луганской народной республике, вновь выпустив 40 снарядов из РСЗО "Град", сообщило в пятницу... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:36

2022-05-06T11:36

2022-05-06T11:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

луганская народная республика

владимир путин

россия

сцкк

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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск обстреляли Золотое-5 в Луганской народной республике, вновь выпустив 40 снарядов из РСЗО "Град", сообщило в пятницу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские войска в 11.00 мск обстреляли Золотое-5, выпустив 40 снарядов из "Града"."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.20 с направления населенного пункта Горское по населенному пункту Золотое-5 с применением РСЗО БМ-21 (40 снарядов)", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, владимир путин, россия, сцкк