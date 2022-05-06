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Бочкарев: более 80 тысяч москвичей получили квартиры в домах реновации - РИА Новости, 06.05.2022
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Бочкарев: более 80 тысяч москвичей получили квартиры в домах реновации
Бочкарев: более 80 тысяч москвичей получили квартиры в домах реновации - РИА Новости, 06.05.2022
Бочкарев: более 80 тысяч москвичей получили квартиры в домах реновации
Более 80 тысяч москвичей получили в городе новые квартиры по программе реновации, сказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:58
2022-05-06T13:58
москва
стройкомплекс москвы
жилье
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МОСКВА, 6 мая - РИА Недвижимость. Более 80 тысяч москвичей получили в городе новые квартиры по программе реновации, сказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Программа реновации набрала хорошие темпы. На сегодняшний день ключи от новых квартир получили 53,6 тысячи москвичей, и почти 29 тысяч участников программы находятся на разных этапах организации переезда", – отметил он.Заммэра столицы уточнил, что к настоящему времени по программе реновации в Москве уже построили 187 домов на 2,4 миллиона квадратных метров. Из них под заселение переданы 174 новостройки."Сейчас в столице продолжается строительство 166 домов мощностью 2,8 миллиона квадратных метров, еще 220 новостроек мощностью 4,2 миллиона "квадратов" проектируются", – пояснил Бочкарев.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20220429/moskva-1786088530.html
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москва, стройкомплекс москвы, жилье
13:58 06.05.2022
 

Бочкарев: более 80 тысяч москвичей получили квартиры в домах реновации

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Недвижимость. Более 80 тысяч москвичей получили в городе новые квартиры по программе реновации, сказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Программа реновации набрала хорошие темпы. На сегодняшний день ключи от новых квартир получили 53,6 тысячи москвичей, и почти 29 тысяч участников программы находятся на разных этапах организации переезда", – отметил он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Заммэра столицы уточнил, что к настоящему времени по программе реновации в Москве уже построили 187 домов на 2,4 миллиона квадратных метров. Из них под заселение переданы 174 новостройки.
"Сейчас в столице продолжается строительство 166 домов мощностью 2,8 миллиона квадратных метров, еще 220 новостроек мощностью 4,2 миллиона "квадратов" проектируются", – пояснил Бочкарев.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
 
МоскваСтройкомплекс МосквыЖилье
 
 
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