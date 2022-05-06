https://ria.ru/20220506/yasinovataya-1787132929.html

Женщина погибла при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск

Женщина погибла при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск - РИА Новости, 06.05.2022

Женщина погибла при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск

Женщина погибла в городе Ясиноватая в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:28

2022-05-06T09:28

2022-05-06T09:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

владимир путин

сергей лавров

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Женщина погибла в городе Ясиноватая в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Отмечается, что жительница погибла из-за ведущегося с утра в пятницу обстрела по Ясиноватой с применением 122-мм артиллерии и РСЗО БМ-21 "Град"."В результате обстрела вооруженными формированиями украины в Ясиноватой, в микрорайоне Зорька, погибла женщина", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, владимир путин, сергей лавров, россия