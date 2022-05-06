22:08 06.05.2022 (обновлено: 22:17 06.05.2022)
Вучич объяснил снижение уровня поддержки сербами интеграции в ЕС
Вучич: сербы огорчены из-за давления ЕС по вопросу Косово и санкций против России
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Уровень поддержки гражданами Сербии интеграции в ЕС снизился, потому что они огорчены давлением из Брюсселя по вопросу Косово и санкций в отношении России, заявил президент Александр Вучич.
"Как президент Сербии я должен слушать и понимать общественное мнение, но наша работа и в том, чтобы делать все возможное для Сербии. Мое послание всем, что Сербия еще тверже будет на европейском пути. Наш торговый оборот с ЕС составляет 60,2%, почти 300 тысяч человек напрямую или косвенно трудоустроены в предприятиях, принадлежащих странам-членам ЕС", - заявил глава сербского государства в пятницу вечером в ходе обращения к гражданам.
Он также отметил, что большую часть иностранных инвестиций Сербия получает из ЕС и в прошлом и позапрошлом году "получила их больше, чем страны, с которыми граничит".
"При всем этом понимаю, почему люди злятся, люди воспринимают ЕС как того, кто оказывает давление по вопросу Косово и Метохии и санкций РФ… Хочу сказать гражданам Сербии, что справедливость важна, но в международных отношениях нет любви, а справедливости еще меньше. Мы должны заботиться о наших интересах и интересах наших детей", - указал Вучич.
При этом сербский лидер подчеркнул, что на своем стратегическом пути в ЕС Сербия "не будет нарушать дружественных отношений на Востоке". В ходе обращения он несколько раз повторил, что Белград не поддерживает санкции в отношении России и платит за это высокую цену, "но это наш выбор, наша политика".