https://ria.ru/20220506/vuchich-1787321977.html

Вучич объяснил снижение уровня поддержки сербами интеграции в ЕС

Вучич объяснил снижение уровня поддержки сербами интеграции в ЕС - РИА Новости, 06.05.2022

Вучич объяснил снижение уровня поддержки сербами интеграции в ЕС

Уровень поддержки гражданами Сербии интеграции в ЕС снизился, потому что они огорчены давлением из Брюсселя по вопросу Косово и санкций в отношении России,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T22:08

2022-05-06T22:08

2022-05-06T22:17

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Уровень поддержки гражданами Сербии интеграции в ЕС снизился, потому что они огорчены давлением из Брюсселя по вопросу Косово и санкций в отношении России, заявил президент Александр Вучич.Глава сербского государства в пятницу вечером обратился к гражданам. Он напомнил, что апрельские опросы общественного мнения впервые показали, что больше граждан Сербии (44%) выступают против вступления в ЕС, чем поддерживают его - 35%."Как президент Сербии я должен слушать и понимать общественное мнение, но наша работа и в том, чтобы делать все возможное для Сербии. Мое послание всем, что Сербия еще тверже будет на европейском пути. Наш торговый оборот с ЕС составляет 60,2%, почти 300 тысяч человек напрямую или косвенно трудоустроены в предприятиях, принадлежащих странам-членам ЕС", - заявил глава сербского государства в пятницу вечером в ходе обращения к гражданам.Он также отметил, что большую часть иностранных инвестиций Сербия получает из ЕС и в прошлом и позапрошлом году "получила их больше, чем страны, с которыми граничит"."При всем этом понимаю, почему люди злятся, люди воспринимают ЕС как того, кто оказывает давление по вопросу Косово и Метохии и санкций РФ… Хочу сказать гражданам Сербии, что справедливость важна, но в международных отношениях нет любви, а справедливости еще меньше. Мы должны заботиться о наших интересах и интересах наших детей", - указал Вучич.При этом сербский лидер подчеркнул, что на своем стратегическом пути в ЕС Сербия "не будет нарушать дружественных отношений на Востоке". В ходе обращения он несколько раз повторил, что Белград не поддерживает санкции в отношении России и платит за это высокую цену, "но это наш выбор, наша политика".

https://ria.ru/20220506/serbiya-1787321348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, россия, косово, евросоюз, александр вучич