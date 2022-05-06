https://ria.ru/20220506/shri-lanka-1787315635.html

В Шри-Ланке вновь объявили чрезвычайное положение

В Шри-Ланке вновь объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 06.05.2022

В Шри-Ланке вновь объявили чрезвычайное положение

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вновь объявил в стране чрезвычайное положение, что даст ланкийским силам безопасности широкие полномочия для... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T21:15

2022-05-06T21:15

2022-05-06T21:15

готабая раджапакса

шри-ланка

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вновь объявил в стране чрезвычайное положение, что даст ланкийским силам безопасности широкие полномочия для противодействия антиправительственным протестам, сообщило агентство Франс Пресс.Отмечается, что это произошло после того, как в пятницу профсоюзы на Шри-Ланке устроили общенациональную забастовку с требованием отставки главы государства из-за усугубляющегося экономического кризиса. Режим чрезвычайного положения вводится на Шри-Ланке уже не впервые за последнее время. Ранее о его введении было объявлено 1 апреля, после чего с полуночи 5 апреля режим был отменен.Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.На фоне экономического кризиса оппозиция потребовала от президента и премьера уйти в отставку, однако в ответ они сформировали временный комитет министров, от участия в котором оппозиция отказалась.Премьер-министр Махинда Раджапакса на фоне широкомасштабных протестов предложил внести поправки в конституцию, чтобы создать новую администрацию, а президент Готабая Раджапакса, демонстрируя нежелание увольнять своего старшего брата, сообщил партиям, что готов создать всепартийное временное правительство, если партии смогут собрать большинство в 113 голосов в собрании, состоящем из 225 членов.

https://ria.ru/20220419/shri-lanka-1784367793.html

https://ria.ru/20220428/miting-1785989576.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

готабая раджапакса, шри-ланка, в мире