https://ria.ru/20220506/publikatsii-1787192962.html

В Кремле призвали воспринимать публикации Bellingcat* "через фильтры"

В Кремле призвали воспринимать публикации Bellingcat* "через фильтры" - РИА Новости, 06.05.2022

В Кремле призвали воспринимать публикации Bellingcat* "через фильтры"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации Bellingcat* (внесено в реестр СМИ–иноагентов) необходимо воспринимать через особые фильтры,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:27

2022-05-06T13:27

2022-05-06T13:27

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

украина

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации Bellingcat* (внесено в реестр СМИ–иноагентов) необходимо воспринимать через особые фильтры, иногда с чувством юмора, а иногда и как преднамеренную ложь."Вообще информацию Bellingcat* нужно воспринимать через такие особенные фильтры, иногда с чувством юмора, а иногда нужно воспринимать как преднамеренную ложь и искажение реальности", - заявил Песков журналистам в пятницу, комментируя публикацию издания о том, что ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина якобы не владело точной информацией о начале специальной военной операции на Украине."Как вы понимаете, естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц - это абсолютно нормальная практика", - отметил Песков, добавив, что сама суть операции не подразумевает широкого распространения информации о ней.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20220422/feyki-1784983235.html

https://ria.ru/20220329/vikipediya-1780752711.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр