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В Кремле призвали воспринимать публикации Bellingcat* "через фильтры" - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/publikatsii-1787192962.html
В Кремле призвали воспринимать публикации Bellingcat* "через фильтры"
В Кремле призвали воспринимать публикации Bellingcat* "через фильтры" - РИА Новости, 06.05.2022
В Кремле призвали воспринимать публикации Bellingcat* "через фильтры"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации Bellingcat* (внесено в реестр СМИ–иноагентов) необходимо воспринимать через особые фильтры,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:27
2022-05-06T13:27
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации Bellingcat* (внесено в реестр СМИ–иноагентов) необходимо воспринимать через особые фильтры, иногда с чувством юмора, а иногда и как преднамеренную ложь."Вообще информацию Bellingcat* нужно воспринимать через такие особенные фильтры, иногда с чувством юмора, а иногда нужно воспринимать как преднамеренную ложь и искажение реальности", - заявил Песков журналистам в пятницу, комментируя публикацию издания о том, что ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина якобы не владело точной информацией о начале специальной военной операции на Украине."Как вы понимаете, естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц - это абсолютно нормальная практика", - отметил Песков, добавив, что сама суть операции не подразумевает широкого распространения информации о ней.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Организация признана в России иностранным агентом
https://ria.ru/20220422/feyki-1784983235.html
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общество, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
13:27 06.05.2022
 
В Кремле призвали воспринимать публикации Bellingcat* "через фильтры"

Пресс-секретарь Путина Песков призвал воспринимать публикации Bellingcat* "через фильтры"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации Bellingcat* (внесено в реестр СМИ–иноагентов) необходимо воспринимать через особые фильтры, иногда с чувством юмора, а иногда и как преднамеренную ложь.
"Вообще информацию Bellingcat* нужно воспринимать через такие особенные фильтры, иногда с чувством юмора, а иногда нужно воспринимать как преднамеренную ложь и искажение реальности", - заявил Песков журналистам в пятницу, комментируя публикацию издания о том, что ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина якобы не владело точной информацией о начале специальной военной операции на Украине.
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"Как вы понимаете, естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц - это абсолютно нормальная практика", - отметил Песков, добавив, что сама суть операции не подразумевает широкого распространения информации о ней.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Организация признана в России иностранным агентом
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияУкраинаДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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