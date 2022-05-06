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Небензя назвал события вокруг Украины прокси-войной Запада против России
Небензя назвал события вокруг Украины прокси-войной Запада против России - РИА Новости, 06.05.2022
Небензя назвал события вокруг Украины прокси-войной Запада против России
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал происходящее вокруг Украины прокси-войной коллективного Запада против России, который готовился заранее к... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T00:15
2022-05-06T00:15
2022-05-06T00:22
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василий небензя
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ООН, 6 мая — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал происходящее вокруг Украины прокси-войной коллективного Запада против России, который готовился заранее к экономической войне против Москвы."Сегодня — это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России", — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН."И если говорить о мировой войне, то она, несомненно, ведется сегодня в экономической области. У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того", — добавил он.
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в мире, россия, украина, совет безопасности оон, оон, василий небензя
00:15 06.05.2022 (обновлено: 00:22 06.05.2022)
Небензя назвал события вокруг Украины прокси-войной Запада против России
Постпред при ООН Небензя назвал события вокруг Украины прокси-войной Запада против России
ООН, 6 мая — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал происходящее вокруг Украины прокси-войной коллективного Запада против России, который готовился заранее к экономической войне против Москвы.
"Сегодня — это не война на Украине
, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией
. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России", — сказал Небензя
на заседании Совбеза ООН
.
"И если говорить о мировой войне, то она, несомненно, ведется сегодня в экономической области. У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того", — добавил он.