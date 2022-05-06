https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787240132.html
Центробанк предупредил об аферистах, обещающих дефицитную валюту
Центробанк предупредил об аферистах, обещающих дефицитную валюту - РИА Новости, 06.05.2022
Центробанк предупредил об аферистах, обещающих дефицитную валюту
Мошенники под видом банков обзванивают клиентов и "сообщают" о дефиците наличных валюты и рублей, чтобы пользуясь ажиотажем таким образом выведать данные карты... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:58
2022-05-06T15:58
2022-05-06T15:58
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мошенники под видом банков обзванивают клиентов и "сообщают" о дефиците наличных валюты и рублей, чтобы пользуясь ажиотажем таким образом выведать данные карты и украсть деньги, сообщил Банк России."Злоумышленники используют актуальную повестку для хищения средств у граждан. Например, якобы сотрудники банка звонят и сообщают о дефиците как наличных рублей, так и валюты", - говорится в сообщении.Далее "банкиры" предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий "специальный счет", с которого потом можно "беспрепятственно снять средства". А для "открытия" такого счета аферисты запрашивают у жертвы номер карты, трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий код от банка, пришедший по смс."Узнав эти сведения, они получают доступ к счету жертвы и переводят средства с него на мошеннические счета", - заключает регулятор.
https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787236532.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф)
Центробанк предупредил об аферистах, обещающих дефицитную валюту
Центробанк предупредил об аферистах, которые под видом банков обещают дефицитную валюту
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Мошенники под видом банков обзванивают клиентов и "сообщают" о дефиците наличных валюты и рублей, чтобы пользуясь ажиотажем таким образом выведать данные карты и украсть деньги, сообщил
Банк России.
"Злоумышленники используют актуальную повестку для хищения средств у граждан. Например, якобы сотрудники банка звонят и сообщают о дефиците как наличных рублей, так и валюты", - говорится в сообщении.
Далее "банкиры" предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий "специальный счет", с которого потом можно "беспрепятственно снять средства". А для "открытия" такого счета аферисты запрашивают у жертвы номер карты, трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий код от банка, пришедший по смс.
"Узнав эти сведения, они получают доступ к счету жертвы и переводят средства с него на мошеннические счета", - заключает регулятор.