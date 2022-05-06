Рейтинг@Mail.ru
Центробанк предупредил об аферистах, обещающих дефицитную валюту - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787240132.html
Центробанк предупредил об аферистах, обещающих дефицитную валюту
Центробанк предупредил об аферистах, обещающих дефицитную валюту - РИА Новости, 06.05.2022
Центробанк предупредил об аферистах, обещающих дефицитную валюту
Мошенники под видом банков обзванивают клиентов и "сообщают" о дефиците наличных валюты и рублей, чтобы пользуясь ажиотажем таким образом выведать данные карты... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:58
2022-05-06T15:58
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784096635_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_ed011316931c67502fb5ee8716e16079.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мошенники под видом банков обзванивают клиентов и "сообщают" о дефиците наличных валюты и рублей, чтобы пользуясь ажиотажем таким образом выведать данные карты и украсть деньги, сообщил Банк России."Злоумышленники используют актуальную повестку для хищения средств у граждан. Например, якобы сотрудники банка звонят и сообщают о дефиците как наличных рублей, так и валюты", - говорится в сообщении.Далее "банкиры" предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий "специальный счет", с которого потом можно "беспрепятственно снять средства". А для "открытия" такого счета аферисты запрашивают у жертвы номер карты, трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий код от банка, пришедший по смс."Узнав эти сведения, они получают доступ к счету жертвы и переводят средства с него на мошеннические счета", - заключает регулятор.
https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787236532.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784096635_179:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c1894013b1ac0f5282466093e4c31290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф)
15:58 06.05.2022
 
Центробанк предупредил об аферистах, обещающих дефицитную валюту

Центробанк предупредил об аферистах, которые под видом банков обещают дефицитную валюту

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПункт обмена валют в Москве
Пункт обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Пункт обмена валют в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мошенники под видом банков обзванивают клиентов и "сообщают" о дефиците наличных валюты и рублей, чтобы пользуясь ажиотажем таким образом выведать данные карты и украсть деньги, сообщил Банк России.
"Злоумышленники используют актуальную повестку для хищения средств у граждан. Например, якобы сотрудники банка звонят и сообщают о дефиците как наличных рублей, так и валюты", - говорится в сообщении.
Далее "банкиры" предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий "специальный счет", с которого потом можно "беспрепятственно снять средства". А для "открытия" такого счета аферисты запрашивают у жертвы номер карты, трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий код от банка, пришедший по смс.
"Узнав эти сведения, они получают доступ к счету жертвы и переводят средства с него на мошеннические счета", - заключает регулятор.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 15:49
Центробанк предупредил о мошенниках, проверяющих утечку данных карт
 
ЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала