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В СНТ в Абакане загорелись 30 строений
В СНТ в Абакане загорелись 30 строений - РИА Новости, 06.05.2022
В СНТ в Абакане загорелись 30 строений
Тридцать строений охвачены огнем в садовом товариществе в Абакане, общая площадь возгорания составляет порядка 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:04
2022-05-06T13:04
2022-05-06T14:04
абакан
происшествия
республика хакасия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тридцать строений охвачены огнем в садовом товариществе в Абакане, общая площадь возгорания составляет порядка 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В данный момент огнем в дачном массиве в районе горы Самохвал охвачены порядка 30 различных строений", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий возгорания привлечены 62 человека и 17 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абакан, происшествия, республика хакасия
13:04 06.05.2022 (обновлено: 14:04 06.05.2022)
В СНТ в Абакане загорелись 30 строений
В СНТ в Абакане загорелись 30 строений на площади почти десять тысяч квадратных метров
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тридцать строений охвачены огнем в садовом товариществе в Абакане, общая площадь возгорания составляет порядка 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В данный момент огнем в дачном массиве в районе горы Самохвал охвачены порядка 30 различных строений", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий возгорания привлечены 62 человека и 17 единиц техники.