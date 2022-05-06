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В СНТ в Абакане загорелись 30 строений

В СНТ в Абакане загорелись 30 строений - РИА Новости, 06.05.2022

В СНТ в Абакане загорелись 30 строений

Тридцать строений охвачены огнем в садовом товариществе в Абакане, общая площадь возгорания составляет порядка 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:04

2022-05-06T13:04

2022-05-06T14:04

абакан

происшествия

республика хакасия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тридцать строений охвачены огнем в садовом товариществе в Абакане, общая площадь возгорания составляет порядка 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В данный момент огнем в дачном массиве в районе горы Самохвал охвачены порядка 30 различных строений", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий возгорания привлечены 62 человека и 17 единиц техники.

абакан

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

абакан, происшествия, республика хакасия