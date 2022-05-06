https://ria.ru/20220506/porazhenie-1787303631.html

ВКС России поразили тридцать один район сосредоточения живой силы Украины

ВКС России поразили тридцать один район сосредоточения живой силы Украины - РИА Новости, 06.05.2022

ВКС России поразили тридцать один район сосредоточения живой силы Украины

ВС РФ высокоточными авиаракетам поразили 31 район сосредоточения живой силы Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T19:50

2022-05-06T19:50

2022-05-06T20:05

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745700809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bfbd6a664bb35d9a2def2077493bdce1.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВС РФ высокоточными авиаракетам поразили 31 район сосредоточения живой силы Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасная", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220506/obekty-1787146523.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, украина