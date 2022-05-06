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ВКС России поразили тридцать один район сосредоточения живой силы Украины - РИА Новости, 06.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/porazhenie-1787303631.html
ВКС России поразили тридцать один район сосредоточения живой силы Украины
ВКС России поразили тридцать один район сосредоточения живой силы Украины - РИА Новости, 06.05.2022
ВКС России поразили тридцать один район сосредоточения живой силы Украины
ВС РФ высокоточными авиаракетам поразили 31 район сосредоточения живой силы Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T19:50
2022-05-06T20:05
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВС РФ высокоточными авиаракетам поразили 31 район сосредоточения живой силы Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасная", - сказал генерал.
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министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, украина
19:50 06.05.2022 (обновлено: 20:05 06.05.2022)
 
ВКС России поразили тридцать один район сосредоточения живой силы Украины

МО: ВКС России поразили тридцать один район сосредоточения живой силы Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВС РФ высокоточными авиаракетам поразили 31 район сосредоточения живой силы Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасная", - сказал генерал.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 10:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская авиация поразила 24 военных объекта на Украине за ночь
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Войска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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