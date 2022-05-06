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ВКС России поразили тридцать один район сосредоточения живой силы Украины
ВКС России поразили тридцать один район сосредоточения живой силы Украины - РИА Новости, 06.05.2022
ВКС России поразили тридцать один район сосредоточения живой силы Украины
ВС РФ высокоточными авиаракетам поразили 31 район сосредоточения живой силы Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T19:50
2022-05-06T19:50
2022-05-06T20:05
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВС РФ высокоточными авиаракетам поразили 31 район сосредоточения живой силы Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасная", - сказал генерал.
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министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, украина
19:50 06.05.2022 (обновлено: 20:05 06.05.2022)
ВКС России поразили тридцать один район сосредоточения живой силы Украины
МО: ВКС России поразили тридцать один район сосредоточения живой силы Украины