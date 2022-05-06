https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787217748.html
Спрос на услугу на присвоение адреса объектам в Подмосковье вырос на 20%
Спрос на услугу на присвоение адреса объектам в Подмосковье вырос на 20% - РИА Новости, 06.05.2022
Спрос на услугу на присвоение адреса объектам в Подмосковье вырос на 20%
Количество запросов на присвоение адреса объекту на территории Московской области за четыре месяца 2022 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:51
2022-05-06T14:51
2022-05-06T14:51
новости подмосковья
владислав гордиенко
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Количество запросов на присвоение адреса объекту на территории Московской области за четыре месяца 2022 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству региона."За указанный период было положительно рассмотрено порядка 43 тысяч заявок, для сравнения за аналогичный период прошлого года – около 36 тысяч. Показатель вырос на 20%", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Владислава ГордиенкоОн объяснил, что рост количества заявок по услуге обоснован реализацией программы социальной газификации региона. В рамках рассмотрения заявления принимается решение о присвоении или аннулировании адреса объекта адресации.В ведомстве напомнили, что для получения услуги необходимо обратиться на региональный портал госуслуг.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владислав гордиенко, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Количество запросов на присвоение адреса объекту на территории Московской области за четыре месяца 2022 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству региона.
"За указанный период было положительно рассмотрено порядка 43 тысяч заявок, для сравнения за аналогичный период прошлого года – около 36 тысяч. Показатель вырос на 20%", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Владислава Гордиенко
Он объяснил, что рост количества заявок по услуге обоснован реализацией программы социальной газификации региона. В рамках рассмотрения заявления принимается решение о присвоении или аннулировании адреса объекта адресации.
В ведомстве напомнили, что для получения услуги необходимо обратиться на региональный портал госуслуг.
"Услуга предоставляется в течение 12 рабочих дней со дня регистрации заявления в органе местного самоуправления. Статус рассмотрения заявления заявитель может отслеживать посредством личного кабинета на РПГУ МО. Результат услуги вносится в федеральную информационную адресную систему", - уточняется в сообщении.