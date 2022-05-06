https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787217748.html

Спрос на услугу на присвоение адреса объектам в Подмосковье вырос на 20%

Спрос на услугу на присвоение адреса объектам в Подмосковье вырос на 20% - РИА Новости, 06.05.2022

Спрос на услугу на присвоение адреса объектам в Подмосковье вырос на 20%

Количество запросов на присвоение адреса объекту на территории Московской области за четыре месяца 2022 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:51

2022-05-06T14:51

2022-05-06T14:51

новости подмосковья

владислав гордиенко

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Количество запросов на присвоение адреса объекту на территории Московской области за четыре месяца 2022 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству региона."За указанный период было положительно рассмотрено порядка 43 тысяч заявок, для сравнения за аналогичный период прошлого года – около 36 тысяч. Показатель вырос на 20%", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Владислава ГордиенкоОн объяснил, что рост количества заявок по услуге обоснован реализацией программы социальной газификации региона. В рамках рассмотрения заявления принимается решение о присвоении или аннулировании адреса объекта адресации.В ведомстве напомнили, что для получения услуги необходимо обратиться на региональный портал госуслуг.

https://realty.ria.ru/20220505/dorogi-1786918368.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

владислав гордиенко, московская область (подмосковье)