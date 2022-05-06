https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787192424.html

Бесплатные услуги такси предоставят ветеранам Подмосковья

Бесплатные услуги такси предоставят ветеранам Подмосковья - РИА Новости, 06.05.2022

Бесплатные услуги такси предоставят ветеранам Подмосковья

Бесплатные услуги такси предоставят с 7 по 9 мая зарегистрированным в Подмосковье ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:26

2022-05-06T13:26

2022-05-06T13:26

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

такси

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бесплатные услуги такси предоставят с 7 по 9 мая зарегистрированным в Подмосковье ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Воспользоваться бесплатным такси смогут более 36 тысяч ветеранов. Число поездок в этот период не ограничено, но их общая стоимость за все дни не должна превышать 1,5 тысяч рублей."По поручению губернатора Андрея Воробьева в этом году для ветеранов и инвалидов ВОВ, зарегистрированным в Подмосковье, организован бесплатный проезд в такси на территории области и Москвы. Заказать такси можно в любое место - от медицинского учреждения до садового участка. Также ветеран может взять с собой сопровождающего или родственника", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Анны Кротовой.Для заказа бесплатного такси нужно позвонить в колл-центр по номеру 122. Ветеран должен назвать свои ФИО и год рождения. Необходимо, чтобы участник ВОВ был в списке органов социальной защиты населения Подмосковья. За ветерана позвонить в колл-центр могут его представители или родственники.

https://ria.ru/20220505/polk-1786922067.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), такси