10:32 06.05.2022 (обновлено: 10:37 06.05.2022)
В Твери открыли памятник сотрудникам органов ГБ — ветеранам ВОВ
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Твери открыли памятник сотрудникам органов ГБ - ветеранам ВОВ
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 6 мая - РИА Новости. В Твери открыли памятник сотрудникам органов госбезопасности Калининской области (так с 1931 по 1990 годы называлась Тверская области) – участникам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Сегодня, накануне Дня Великой Победы, мы отдаем дань памяти настоящим патриотам нашей Родины, людям, для которых безопасность государства была важнее жизни. Уверен, что их жизнь станет примером для многих молодых людей, решивших посвятить себя защите государственной безопасности нашего Отечества", - сказал глав региона Игорь Руденя на церемонии открытия памятника.
В пресс- службе областного правительства сообщили, что памятник установлен по инициативе ветеранов органов госбезопасности Тверской области на набережной Афанасия Никитина. В центре композиции – три стелы, объединенные эмблемой в виде щита и меча с государственной символикой. На стелах изображены барельефы со сценами боевых событий Великой Отечественной войны.