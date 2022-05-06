https://ria.ru/20220506/natsisty-1787218555.html

Нацисты расстреливали мирных жителей Орловской области во время войны

Нацисты расстреливали мирных жителей Орловской области во время войны - РИА Новости, 06.05.2022

Нацисты расстреливали мирных жителей Орловской области во время войны

Поводом для расстрела любого жителя в Орловской области могли стать попытка помешать гитлеровцам изнасиловать собственную дочь или сбор огурцов на собственном... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:55

2022-05-06T14:55

2022-05-06T15:30

без срока давности

орловская область

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Поводом для расстрела любого жителя в Орловской области могли стать попытка помешать гитлеровцам изнасиловать собственную дочь или сбор огурцов на собственном огороде, как это произошло с 9-летним Александром Бельским, свидетельствуют материалы дела, которое рассматривается в Орловском областном суде.В пятницу, 6 мая, Орловский областной суд продолжил рассмотрение дела о признании массовых убийств мирных жителей нацистами в 1941-1945 годах на территории региона геноцидом. Трансляция процесса ведется в социальной сети "ВКонтакте"."Пятого августа 1942 года немецкими солдатами был расстрелян 9-летний мальчик Бельский Александр Петрович за то, что на собственном огороде рвал огурцы. Расстрел проведен прямо на огороде. В своем доме 12 декабря 1942 года была расстреляна гражданка Головкова Агрипина Федоровна, проживавшая в поселке Сизово за то, что она препятствовала в изнасиловании своей дочери", - процитировал документы судья.Согласно озвученным материалам, нередко казням предшествовали изощренные пытки."Граждан Куприянова и Лисичкина подвесили на яблони за ключицы, зацепив за них железными крючками. Подвешивали на яблони на красном немецком проводе. Граждане Куприянов и Лисичкин в течение суток висели в таком положении, истекая кровью. Их сняли полумертвыми, заставили кушать, но они не могли раскрыть рта", - сообщил судья.Через некоторое время, по данным дела, Куприянова и Лисичкина повесили за ноги, так они провисели несколько часов, а в полночь, собрав всех жителей деревни Милыни, немецкие изверги на глазах у них казнили замученных через повешение."В июле 1942 года немецкими офицерами была схвачена и замучена учительница Казакова Надежда Александровна. Ее водили в дом пыток несколько раз, пороли плетьми, подвешивали за ноги к потолку. После истязаний Казакову палач выволакивал из дома и бросал на дороге. Она была по несколько часов без сознания. Ее отливали водой и снова пытали. Казакову палачи довели до того состояния, что она не могла вставать на ноги. После этого ее вместе с 9-месячным ребенком расстреляли", - говорится в материалах дела.Всего за период оккупации Орловской области в 1941-1943 годах гитлеровцы и их пособники истребили не менее 421 750 человек, угнали в Германию на каторжные работы более 56 400 человек.

https://ria.ru/20220506/genotsid-1787213388.html

https://ria.ru/20220415/krym-1783666821.html

орловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

без срока давности, орловская область, великая отечественная война (1941-1945)