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Нацисты расстреливали мирных жителей Орловской области во время войны - РИА Новости, 06.05.2022
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Нацисты расстреливали мирных жителей Орловской области во время войны
Нацисты расстреливали мирных жителей Орловской области во время войны - РИА Новости, 06.05.2022
Нацисты расстреливали мирных жителей Орловской области во время войны
Поводом для расстрела любого жителя в Орловской области могли стать попытка помешать гитлеровцам изнасиловать собственную дочь или сбор огурцов на собственном... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:55
2022-05-06T15:30
без срока давности
орловская область
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Поводом для расстрела любого жителя в Орловской области могли стать попытка помешать гитлеровцам изнасиловать собственную дочь или сбор огурцов на собственном огороде, как это произошло с 9-летним Александром Бельским, свидетельствуют материалы дела, которое рассматривается в Орловском областном суде.В пятницу, 6 мая, Орловский областной суд продолжил рассмотрение дела о признании массовых убийств мирных жителей нацистами в 1941-1945 годах на территории региона геноцидом. Трансляция процесса ведется в социальной сети "ВКонтакте"."Пятого августа 1942 года немецкими солдатами был расстрелян 9-летний мальчик Бельский Александр Петрович за то, что на собственном огороде рвал огурцы. Расстрел проведен прямо на огороде. В своем доме 12 декабря 1942 года была расстреляна гражданка Головкова Агрипина Федоровна, проживавшая в поселке Сизово за то, что она препятствовала в изнасиловании своей дочери", - процитировал документы судья.Согласно озвученным материалам, нередко казням предшествовали изощренные пытки."Граждан Куприянова и Лисичкина подвесили на яблони за ключицы, зацепив за них железными крючками. Подвешивали на яблони на красном немецком проводе. Граждане Куприянов и Лисичкин в течение суток висели в таком положении, истекая кровью. Их сняли полумертвыми, заставили кушать, но они не могли раскрыть рта", - сообщил судья.Через некоторое время, по данным дела, Куприянова и Лисичкина повесили за ноги, так они провисели несколько часов, а в полночь, собрав всех жителей деревни Милыни, немецкие изверги на глазах у них казнили замученных через повешение."В июле 1942 года немецкими офицерами была схвачена и замучена учительница Казакова Надежда Александровна. Ее водили в дом пыток несколько раз, пороли плетьми, подвешивали за ноги к потолку. После истязаний Казакову палач выволакивал из дома и бросал на дороге. Она была по несколько часов без сознания. Ее отливали водой и снова пытали. Казакову палачи довели до того состояния, что она не могла вставать на ноги. После этого ее вместе с 9-месячным ребенком расстреляли", - говорится в материалах дела.Всего за период оккупации Орловской области в 1941-1943 годах гитлеровцы и их пособники истребили не менее 421 750 человек, угнали в Германию на каторжные работы более 56 400 человек.
https://ria.ru/20220506/genotsid-1787213388.html
https://ria.ru/20220415/krym-1783666821.html
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без срока давности, орловская область, великая отечественная война (1941-1945)
14:55 06.05.2022 (обновлено: 15:30 06.05.2022)
 
Нацисты расстреливали мирных жителей Орловской области во время войны

Нацисты расстреляли в Орловской области мальчика за сбор огурцов на своем огороде

CC0 / / Немецкие войска на улице Ленина в Орле
Немецкие войска на улице Ленина в Орле - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
CC0 / /
Немецкие войска на улице Ленина в Орле. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Поводом для расстрела любого жителя в Орловской области могли стать попытка помешать гитлеровцам изнасиловать собственную дочь или сбор огурцов на собственном огороде, как это произошло с 9-летним Александром Бельским, свидетельствуют материалы дела, которое рассматривается в Орловском областном суде.
В пятницу, 6 мая, Орловский областной суд продолжил рассмотрение дела о признании массовых убийств мирных жителей нацистами в 1941-1945 годах на территории региона геноцидом. Трансляция процесса ведется в социальной сети "ВКонтакте".
"Пятого августа 1942 года немецкими солдатами был расстрелян 9-летний мальчик Бельский Александр Петрович за то, что на собственном огороде рвал огурцы. Расстрел проведен прямо на огороде. В своем доме 12 декабря 1942 года была расстреляна гражданка Головкова Агрипина Федоровна, проживавшая в поселке Сизово за то, что она препятствовала в изнасиловании своей дочери", - процитировал документы судья.
Согласно озвученным материалам, нередко казням предшествовали изощренные пытки.
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Суд признал массовые убийства в Орловской области во время войны геноцидом
"Граждан Куприянова и Лисичкина подвесили на яблони за ключицы, зацепив за них железными крючками. Подвешивали на яблони на красном немецком проводе. Граждане Куприянов и Лисичкин в течение суток висели в таком положении, истекая кровью. Их сняли полумертвыми, заставили кушать, но они не могли раскрыть рта", - сообщил судья.
Через некоторое время, по данным дела, Куприянова и Лисичкина повесили за ноги, так они провисели несколько часов, а в полночь, собрав всех жителей деревни Милыни, немецкие изверги на глазах у них казнили замученных через повешение.
"В июле 1942 года немецкими офицерами была схвачена и замучена учительница Казакова Надежда Александровна. Ее водили в дом пыток несколько раз, пороли плетьми, подвешивали за ноги к потолку. После истязаний Казакову палач выволакивал из дома и бросал на дороге. Она была по несколько часов без сознания. Ее отливали водой и снова пытали. Казакову палачи довели до того состояния, что она не могла вставать на ноги. После этого ее вместе с 9-месячным ребенком расстреляли", - говорится в материалах дела.
Всего за период оккупации Орловской области в 1941-1943 годах гитлеровцы и их пособники истребили не менее 421 750 человек, угнали в Германию на каторжные работы более 56 400 человек.
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Без срока давностиОрловская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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