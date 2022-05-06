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В ДНР сообщили, что националистам на "Азовстали" предлагают сложить оружие - РИА Новости, 06.05.2022
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Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/natsionalisty-1787261801.html
В ДНР сообщили, что националистам на "Азовстали" предлагают сложить оружие
В ДНР сообщили, что националистам на "Азовстали" предлагают сложить оружие - РИА Новости, 06.05.2022
В ДНР сообщили, что националистам на "Азовстали" предлагают сложить оружие
Националистам на заводе "Азовсталь" ежедневно дают возможность сложить оружие и прекратить сопротивление, заявил в интервью РИА Новости советник главы... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:07
2022-05-06T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
врачи без границ
донецкая народная республика
александр семенов (батальон "восток")
сергей шойгу
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Националистам на заводе "Азовсталь" ежедневно дают возможность сложить оружие и прекратить сопротивление, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин."Переговоры с националистами сводятся к тому, что им ежедневно предлагается гуманитарный коридор для того, чтобы они могли сложить оружие и прекратить сопротивление. И точно также этот коридор предлагается гражданским лицам, если такие там находятся", - сказал он.Ранее в пятницу министерство по вопросам реинтеграции Украины призвало международную организацию "Врачи без границ" эвакуировать украинских боевиков с завода "Азовсталь" в Мариуполе.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя, их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что остатки украинской военной группировки на территории "Азовстали" надежно блокированы по всему периметру.Вечером того же дня межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию заявил об открытии очередных гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" - 5, 6 и 7 мая с 8.00 до 18.00. В штабе уточнили, что в указанный период союзные силы РФ и ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Полный текст читайте на сайте ria.ru 7 мая в 12.00 мск.
https://ria.ru/20220506/natsionalisty-1787231325.html
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в мире, мариуполь, врачи без границ, донецкая народная республика, александр семенов (батальон "восток"), сергей шойгу
17:07 06.05.2022
 
В ДНР сообщили, что националистам на "Азовстали" предлагают сложить оружие

В ДНР сообщили, что националистам на "Азовстали" ежедневно дают возможность сложить оружие

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Националистам на заводе "Азовсталь" ежедневно дают возможность сложить оружие и прекратить сопротивление, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
"Переговоры с националистами сводятся к тому, что им ежедневно предлагается гуманитарный коридор для того, чтобы они могли сложить оружие и прекратить сопротивление. И точно также этот коридор предлагается гражданским лицам, если такие там находятся", - сказал он.
Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 15:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты применяли в Мариуполе дальнобойные снайперские патроны НАТО
Ранее в пятницу министерство по вопросам реинтеграции Украины призвало международную организацию "Врачи без границ" эвакуировать украинских боевиков с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя, их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что остатки украинской военной группировки на территории "Азовстали" надежно блокированы по всему периметру.
Вечером того же дня межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию заявил об открытии очередных гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" - 5, 6 и 7 мая с 8.00 до 18.00. В штабе уточнили, что в указанный период союзные силы РФ и ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Полный текст читайте на сайте ria.ru 7 мая в 12.00 мск.
Дым на металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 12:55
В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольВрачи без границДонецкая Народная РеспубликаАлександр Семенов (батальон "Восток")Сергей Шойгу
 
 
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