https://ria.ru/20220506/moskva-1787238647.html
Пассажиры канатной дороги в Москве с портретами ветеранов получат скидку
Пассажиры канатной дороги в Москве с портретами ветеранов получат скидку - РИА Новости, 06.05.2022
Пассажиры канатной дороги в Москве с портретами ветеранов получат скидку
Московская канатная дорога в День Победы будет продавать билеты со скидкой 50% тем, кто участвовал в "Бессмертном полку", сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:56
2022-05-06T15:56
2022-05-06T15:56
общество
москва
день победы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Московская канатная дорога в День Победы будет продавать билеты со скидкой 50% тем, кто участвовал в "Бессмертном полку", сообщает пресс-служба столичной канатной дороги."Каждый, кто придёт на станцию канатной дороги с портретом своего ветерана, получит возможность прокатиться над Москвой-рекой со скидкой 50%", - говорится в сообщении.Так же у всех посетителей будет возможность встретиться с 13-ю ветеранами Великой Отечественной войны, которые, благодаря проекту "Живи и Помни", станут гостями московской канатной дороги и посетят Воробьевы горы сразу после парада на Красной Площади.Кроме того, пресс-служба рассказала, что на верхней станции канатной дороги будет проходить Всероссийская акция "Синий Платочек". В рамках акции, в знак памяти о подвиге женщин в 1940-1945 гг., сотрудники канатной дороги будут дарить посетителям синие платочки, которые стали символом любви и надежды благодаря песне в исполнении Клавдии Шульженко.
https://realty.ria.ru/20220506/parkovka-1787175854.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, москва, день победы
Пассажиры канатной дороги в Москве с портретами ветеранов получат скидку
На канатной дороге в Москве 9 мая пассажиры с портретами ветеранов получат скидку
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Московская канатная дорога в День Победы будет продавать билеты со скидкой 50% тем, кто участвовал в "Бессмертном полку", сообщает пресс-служба столичной канатной дороги.
"Каждый, кто придёт на станцию канатной дороги с портретом своего ветерана, получит возможность прокатиться над Москвой-рекой со скидкой 50%", - говорится в сообщении.
Так же у всех посетителей будет возможность встретиться с 13-ю ветеранами Великой Отечественной войны, которые, благодаря проекту "Живи и Помни", станут гостями московской канатной дороги и посетят Воробьевы горы сразу после парада на Красной Площади.
Кроме того, пресс-служба рассказала, что на верхней станции канатной дороги будет проходить Всероссийская акция "Синий Платочек". В рамках акции, в знак памяти о подвиге женщин в 1940-1945 гг., сотрудники канатной дороги будут дарить посетителям синие платочки, которые стали символом любви и надежды благодаря песне в исполнении Клавдии Шульженко.