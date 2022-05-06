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Пассажиры канатной дороги в Москве с портретами ветеранов получат скидку - РИА Новости, 06.05.2022
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Пассажиры канатной дороги в Москве с портретами ветеранов получат скидку
Пассажиры канатной дороги в Москве с портретами ветеранов получат скидку - РИА Новости, 06.05.2022
Пассажиры канатной дороги в Москве с портретами ветеранов получат скидку
Московская канатная дорога в День Победы будет продавать билеты со скидкой 50% тем, кто участвовал в "Бессмертном полку", сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:56
2022-05-06T15:56
общество
москва
день победы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Московская канатная дорога в День Победы будет продавать билеты со скидкой 50% тем, кто участвовал в "Бессмертном полку", сообщает пресс-служба столичной канатной дороги."Каждый, кто придёт на станцию канатной дороги с портретом своего ветерана, получит возможность прокатиться над Москвой-рекой со скидкой 50%", - говорится в сообщении.Так же у всех посетителей будет возможность встретиться с 13-ю ветеранами Великой Отечественной войны, которые, благодаря проекту "Живи и Помни", станут гостями московской канатной дороги и посетят Воробьевы горы сразу после парада на Красной Площади.Кроме того, пресс-служба рассказала, что на верхней станции канатной дороги будет проходить Всероссийская акция "Синий Платочек". В рамках акции, в знак памяти о подвиге женщин в 1940-1945 гг., сотрудники канатной дороги будут дарить посетителям синие платочки, которые стали символом любви и надежды благодаря песне в исполнении Клавдии Шульженко.
https://realty.ria.ru/20220506/parkovka-1787175854.html
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общество, москва, день победы
15:56 06.05.2022
 
Пассажиры канатной дороги в Москве с портретами ветеранов получат скидку

На канатной дороге в Москве 9 мая пассажиры с портретами ветеранов получат скидку

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКанатная дорога, связывающая стадион "Лужники" и Воробьевы горы
Канатная дорога, связывающая стадион Лужники и Воробьевы горы - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Канатная дорога, связывающая стадион "Лужники" и Воробьевы горы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Московская канатная дорога в День Победы будет продавать билеты со скидкой 50% тем, кто участвовал в "Бессмертном полку", сообщает пресс-служба столичной канатной дороги.
"Каждый, кто придёт на станцию канатной дороги с портретом своего ветерана, получит возможность прокатиться над Москвой-рекой со скидкой 50%", - говорится в сообщении.
Уличное украшение ко Дню Победы на Тверской улице в Москве
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Так же у всех посетителей будет возможность встретиться с 13-ю ветеранами Великой Отечественной войны, которые, благодаря проекту "Живи и Помни", станут гостями московской канатной дороги и посетят Воробьевы горы сразу после парада на Красной Площади.
Кроме того, пресс-служба рассказала, что на верхней станции канатной дороги будет проходить Всероссийская акция "Синий Платочек". В рамках акции, в знак памяти о подвиге женщин в 1940-1945 гг., сотрудники канатной дороги будут дарить посетителям синие платочки, которые стали символом любви и надежды благодаря песне в исполнении Клавдии Шульженко.
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4 мая, 11:50
В параде на Красной площади 9 мая примут участие 11 тысяч человек
 
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