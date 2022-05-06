https://ria.ru/20220506/moskva-1787238647.html

Пассажиры канатной дороги в Москве с портретами ветеранов получат скидку

Пассажиры канатной дороги в Москве с портретами ветеранов получат скидку - РИА Новости, 06.05.2022

Пассажиры канатной дороги в Москве с портретами ветеранов получат скидку

Московская канатная дорога в День Победы будет продавать билеты со скидкой 50% тем, кто участвовал в "Бессмертном полку", сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:56

2022-05-06T15:56

2022-05-06T15:56

общество

москва

день победы

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Московская канатная дорога в День Победы будет продавать билеты со скидкой 50% тем, кто участвовал в "Бессмертном полку", сообщает пресс-служба столичной канатной дороги."Каждый, кто придёт на станцию канатной дороги с портретом своего ветерана, получит возможность прокатиться над Москвой-рекой со скидкой 50%", - говорится в сообщении.Так же у всех посетителей будет возможность встретиться с 13-ю ветеранами Великой Отечественной войны, которые, благодаря проекту "Живи и Помни", станут гостями московской канатной дороги и посетят Воробьевы горы сразу после парада на Красной Площади.Кроме того, пресс-служба рассказала, что на верхней станции канатной дороги будет проходить Всероссийская акция "Синий Платочек". В рамках акции, в знак памяти о подвиге женщин в 1940-1945 гг., сотрудники канатной дороги будут дарить посетителям синие платочки, которые стали символом любви и надежды благодаря песне в исполнении Клавдии Шульженко.

https://realty.ria.ru/20220506/parkovka-1787175854.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, день победы