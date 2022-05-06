https://ria.ru/20220506/mariupol-1787194281.html

Парад в Мариуполе пока провести нельзя, заявил Песков

Парад в Мариуполе пока провести нельзя, заявил Песков - РИА Новости, 06.05.2022

Парад в Мариуполе пока провести нельзя, заявил Песков

Парад Победы на 9 мая невозможно провести в Мариуполе в этом году, но "время придет, и там будет широкое празднование", сказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:30

2022-05-06T13:30

2022-05-06T13:35

обострение ситуации в днр и лнр

сергей кириенко

мариуполь

россия

донецк (днр)

день победы

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Парад Победы на 9 мая невозможно провести в Мариуполе в этом году, но "время придет, и там будет широкое празднование", сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" в этот День Победы в Донецке и Луганске пока провести невозможно, но это время скоро придет."Там наверняка будут россияне, и немало россиян будет 9 мая. Но о какой-то официальной делегации мне неизвестно. Говорилось же уже, что в этом году, конечно же, невозможно это по понятным причинам. Но время придет, и там будет широкое празднование", - заявил Песков, отвечая на вопрос, направят ли делегацию РФ на празднование Дня Победы в Мариуполь."Я не могу сказать со стороны военных, есть ли какие-то планы, но мой коллега (первый замглавы администрации президента РФ Сергей) Кириенко там был, и он отвечал на эти вопросы", - ответил Песков, комментируя возможность проведения парада Победы в Мариуполе.

https://ria.ru/20220506/mariupol-1787132742.html

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Варвара Скокшина

сергей кириенко, мариуполь, россия, донецк (днр), день победы, в мире, дмитрий песков