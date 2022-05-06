Украинские войска выпустили восемь снарядов по Любовке в ДНР
Представительство ДНР заявило, что украинские войска выпустили восемь снарядов по Любовке
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу открыли огонь по населенному пункту Любовка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50- н.п. Новомихайловка - н.п. Любовка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.