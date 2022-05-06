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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Любовке в ДНР - РИА Новости, 06.05.2022
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Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/lyubovka-1787256634.html
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Любовке в ДНР
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Любовке в ДНР - РИА Новости, 06.05.2022
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Любовке в ДНР
Украинские войска в пятницу открыли огонь по населенному пункту Любовка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:46
2022-05-06T16:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу открыли огонь по населенному пункту Любовка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50- н.п. Новомихайловка - н.п. Любовка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
16:46 06.05.2022
 
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Любовке в ДНР

Представительство ДНР заявило, что украинские войска выпустили восемь снарядов по Любовке

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу открыли огонь по населенному пункту Любовка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50- н.п. Новомихайловка - н.п. Любовка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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