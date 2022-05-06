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На курорте "Красная Поляна" назначили нового и.о. гендиректора - РИА Новости, 06.05.2022
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Туризм
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На курорте "Красная Поляна" назначили нового и.о. гендиректора
На курорте "Красная Поляна" назначили нового и.о. гендиректора - РИА Новости, 06.05.2022
На курорте "Красная Поляна" назначили нового и.о. гендиректора
Новым гендиректором "Красной Поляны" назначена Яна Перепечаева, она заменит погибшего ранее в горах Андрея Круковского, сообщает пресс-служба курорта. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:33
2022-05-06T17:33
туризм
сочи
курорт
краснодарский край
красная поляна
новости - туризм
туризм
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СОЧИ, 6 мая – РИА Новости. Новым гендиректором "Красной Поляны" назначена Яна Перепечаева, она заменит погибшего ранее в горах Андрея Круковского, сообщает пресс-служба курорта."Совет директоров избрал исполняющим обязанности генерального директора Яну Перепечаеву, ранее занимавшую должность операционного директора компании", — говорится в релизе.Уточняется, что в структуре НАО "Красная поляна" Перепечаева работает с 2018 года. Ранее в ее обязанности входили операционные доходы, маркетинг, продажи, ребрендинг, перевод отелей в собственное управление.Предыдущий гендиректор курорта Андрей Круковский трагически погиб в горах Сочи 1 мая этого года, сорвавшись с тропы.
https://realty.ria.ru/20220506/zavidovo-1787218478.html
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сочи, курорт, краснодарский край, красная поляна, новости - туризм, туризм
17:33 06.05.2022
 
На курорте "Красная Поляна" назначили нового и.о. гендиректора

На курорте "Красная Поляна" назначили нового и.о. гендиректора после гибели Круковского

© Фото : пресс-служба Курорта Красная ПолянаКрасная Поляна
Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : пресс-служба Курорта Красная Поляна
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СОЧИ, 6 мая – РИА Новости. Новым гендиректором "Красной Поляны" назначена Яна Перепечаева, она заменит погибшего ранее в горах Андрея Круковского, сообщает пресс-служба курорта.
"Совет директоров избрал исполняющим обязанности генерального директора Яну Перепечаеву, ранее занимавшую должность операционного директора компании", — говорится в релизе.
Уточняется, что в структуре НАО "Красная поляна" Перепечаева работает с 2018 года. Ранее в ее обязанности входили операционные доходы, маркетинг, продажи, ребрендинг, перевод отелей в собственное управление.
Предыдущий гендиректор курорта Андрей Круковский трагически погиб в горах Сочи 1 мая этого года, сорвавшись с тропы.
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