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Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие - РИА Новости, 06.05.2022
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Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие - РИА Новости, 06.05.2022
Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свой химарсенал, напомнив, что Москва еще несколько назад ликвидировала собственное оружие такого типа... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T04:11
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в мире
россия
сша
организация по запрещению химического оружия
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свой химарсенал, напомнив, что Москва еще несколько назад ликвидировала собственное оружие такого типа. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.Там подчеркнули, что Россия уничтожила химическое оружие полностью еще в 2017 году, и этот факт подтвердила ОЗХО."Именно США, а не Россия, остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Доподлинно известно, что Вашингтон обладает техническими мощностями и финансовыми ресурсами для ускоренной химдемилитаризации", — говорится в комментарии.Посольство призвало американскую общественность задуматься, с какой целью Вашингтон затягивает ликвидацию национального арсенала химического оружия и почему другие страны уже справились с этой задачей у себя.
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в мире, россия, сша, организация по запрещению химического оружия, вашингтон
04:11 06.05.2022 (обновлено: 04:19 06.05.2022)
 
Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие

Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химическое оружие

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свой химарсенал, напомнив, что Москва еще несколько назад ликвидировала собственное оружие такого типа. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

"Местные СМИ продолжают повторять одиозные обвинения администрации в адрес нашей страны за якобы нарушение химконвенции. Вслед за чиновниками журналисты также бездоказательно твердят о сохранившемся у нас арсенале химического оружия и планах применить его на Украине", — отмечается в посте посольства.

Там подчеркнули, что Россия уничтожила химическое оружие полностью еще в 2017 году, и этот факт подтвердила ОЗХО.
"Именно США, а не Россия, остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Доподлинно известно, что Вашингтон обладает техническими мощностями и финансовыми ресурсами для ускоренной химдемилитаризации", — говорится в комментарии.
Посольство призвало американскую общественность задуматься, с какой целью Вашингтон затягивает ликвидацию национального арсенала химического оружия и почему другие страны уже справились с этой задачей у себя.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
00:30
США заморозили диалог с Россией по стратстабильности, заявил Антонов
 
В миреРоссияСШАОрганизация по запрещению химического оружияВашингтон
 
 
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