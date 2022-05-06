https://ria.ru/20220506/khimoruzhie-1787119879.html

Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие

Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие - РИА Новости, 06.05.2022

Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие

Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свой химарсенал, напомнив, что Москва еще несколько назад ликвидировала собственное оружие такого типа... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T04:11

2022-05-06T04:11

2022-05-06T04:19

в мире

россия

сша

организация по запрещению химического оружия

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свой химарсенал, напомнив, что Москва еще несколько назад ликвидировала собственное оружие такого типа. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.Там подчеркнули, что Россия уничтожила химическое оружие полностью еще в 2017 году, и этот факт подтвердила ОЗХО."Именно США, а не Россия, остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Доподлинно известно, что Вашингтон обладает техническими мощностями и финансовыми ресурсами для ускоренной химдемилитаризации", — говорится в комментарии.Посольство призвало американскую общественность задуматься, с какой целью Вашингтон затягивает ликвидацию национального арсенала химического оружия и почему другие страны уже справились с этой задачей у себя.

https://ria.ru/20220506/stabilnost-1787114280.html

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в мире, россия, сша, организация по запрещению химического оружия, вашингтон