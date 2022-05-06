https://ria.ru/20220506/infrastruktura-1787270845.html
На Кубани участки для многодетных семей обеспечат инфраструктурой
На Кубани участки для многодетных семей обеспечат инфраструктурой - РИА Новости, 06.05.2022
На Кубани участки для многодетных семей обеспечат инфраструктурой
Инженерной инфраструктурой на Кубани обеспечат 416 земельных участков для многодетных семей в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:33
2022-05-06T17:33
2022-05-06T17:33
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
анапа
тихорецк
темрюк
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Инженерной инфраструктурой на Кубани обеспечат 416 земельных участков для многодетных семей в текущем году, сообщает администрация региона.Отмечается, что сети газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения строят по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева."Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей находится на особом контроле главы региона. Сейчас работы ведут в Анапе, Тихорецке, Темрюке, станице Калининской, поселке Октябрьском Краснодара. После завершения строительства коммунальными сетями обеспечат 416 участков", – приводятся слова вице-губернатора края Евгения Наумова.Также в 2022 году власти региона разработают проектно-сметную документацию на строительство инженерных сетей еще в 10 муниципальных образованиях Краснодарского края. "Положительные заключения госэкспертизы по проектам и сметной стоимости планируют получить по всем объектам до конца 2022 года", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220430/kuban-1786371539.html
https://ria.ru/20220429/kuban-1786236366.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вениамин кондратьев, анапа, тихорецк, темрюк, краснодарский край
На Кубани участки для многодетных семей обеспечат инфраструктурой
На Кубани участки для многодетных семей обеспечат инженерной инфраструктурой