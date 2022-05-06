https://ria.ru/20220506/infrastruktura-1787270845.html

На Кубани участки для многодетных семей обеспечат инфраструктурой

На Кубани участки для многодетных семей обеспечат инфраструктурой - РИА Новости, 06.05.2022

На Кубани участки для многодетных семей обеспечат инфраструктурой

Инженерной инфраструктурой на Кубани обеспечат 416 земельных участков для многодетных семей в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:33

2022-05-06T17:33

2022-05-06T17:33

краснодарский край

общество

вениамин кондратьев

анапа

тихорецк

темрюк

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Инженерной инфраструктурой на Кубани обеспечат 416 земельных участков для многодетных семей в текущем году, сообщает администрация региона.Отмечается, что сети газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения строят по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева."Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей находится на особом контроле главы региона. Сейчас работы ведут в Анапе, Тихорецке, Темрюке, станице Калининской, поселке Октябрьском Краснодара. После завершения строительства коммунальными сетями обеспечат 416 участков", – приводятся слова вице-губернатора края Евгения Наумова.Также в 2022 году власти региона разработают проектно-сметную документацию на строительство инженерных сетей еще в 10 муниципальных образованиях Краснодарского края. "Положительные заключения госэкспертизы по проектам и сметной стоимости планируют получить по всем объектам до конца 2022 года", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220430/kuban-1786371539.html

https://ria.ru/20220429/kuban-1786236366.html

анапа

тихорецк

темрюк

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, вениамин кондратьев, анапа, тихорецк, темрюк, краснодарский край